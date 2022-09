Taliani prekvapenie nepripustili: Chceli sme ešte jeden zázrak, vravel tréner Maďarov

Talianski futbalisti majú za sebou prvú časť liečebného procesu. V snahe získať si rešpekt po tom, čo ako úradujúci majstri Európy nepostúpili na tohtoročný svetový šampionát v Katare.

Zvíťazili v pondelňajšom dueli 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2022/2023 v maďarskej Budapešti nad domácou reprezentáciou 2:0 a postúpili na budúcoročný turnaj Final Four.

V ňom sa okrem Talianov predstavia i Chorváti a Holanďania. Štvrtý účastník vzíde z utorňajšieho vzájomného duelu medzi Portugalskom a Španielskom v Brage. „Bolo pre nás dôležité dostať sa na Final Four. Žiaľ, nebudeme ma majstrovstvách sveta, čo je nám stále veľmi ľúto. Už však nemôžeme nič urobiť, len ticho trpieť. Pracujeme na novom Taliansku, budeme robiť ďalšie experimenty a už teraz vidíme náznaky dobrých vecí,“ povedal podľa webu Talianskej futbalovej federácie (FIGC) kouč talianskeho mužstva Roberto Mancini.

Hostí nasmeroval za víťazstvom v 27. min po chybe v maďarskej rozohrávke Giacomo Raspadori a ich triumf spečatil v 52. min azda najlepší hráč na trávniku - obranca Interu Miláno Federico Dimarco. Práve jeho zásah bol jubilejný 1500. strelený gól talianskej reprezentácie. „Mám radosť, že som skóroval, ale dôležité bolo vyhrať a dostať sa na Final Four. Prešiel som si dlhou cestou. Každý deň sa snažím zo seba vydať to najlepšie a teraz si tento večer užívam,“ povedal Dimarco.

Maďari si v skupine smrti, v ktorej okrem Talianska natrafili i na Nemecko a Anglicko, počínali nadmieru dobre. V záverečnom dueli proti „azúrovej squadre“ potrebovali neprehrať, aby postúpili na Final Four LN 2022/2023. Proti však boli úradujúci kontinentálni šampióni. Taliansky tréner Maďarska Marco Rossi bol napriek tomu na svojich hráčov hrdý. Mrzelo ho akurát to, že kapitán Ádám Szalai sa s reprezentáciou nerozlúčil lepším výsledkom.

„Bolo by pekné, keby sme sa postarali ešte o jeden zázrak a dopriali Ádámovi nádhernú spomienku. Bol to skutočný líder reprezentácie a obávam sa, že veľa ľudí pochopí jeho dôležitosť pre mužstvo až vtedy, keď v ňom nebude. Rola lídra sa nedá kúpiť. Buď ju niekto má, alebo nemá. Chceli sme urobiť zázrak, ale keď hráte proti takému kvalitnému mužstvu, musíte odohrať takmer bezchybný zápas. My sme urobili jednu alebo dve chyby a ani šťastie nebolo na našej strane,“ povedal Rossi pre web Maďarského futbalového zväzu.

V ďalšom zápase tejto skupiny Angličania, ktorí už pred duelom mali istotu zostupu do „béčka“, remizovali doma s Nemcami 3:3. Tí viedli 2:0, no Angličania v rozpätí 72. a 83. min trikrát skórovali a zdalo sa, že v rozlúčke s A-divíziou dosiahnu čestné víťazstvo. V 87. min však vyrovnal svojím druhým gólom v zápase útočník anglického FC Chelsea Kai Havertz.