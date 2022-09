Čierny scenár sa naplnil: Slovensko padlo na úroveň Malty a Gibraltáru

Na výhru Grécka a Macedónska už čakať nemusia. Slovenskí futbalisti budú pri žrebe majstrovstiev Európy 2024 (9. októbra vo Frankfurte nad Mohanom) figurovať v piatom koši.

Ocitnú sa tak v skupine napríklad s Maltou či Gibraltárom. Osud Slovákov spečatilo včerajšie víťazstvo Bulharska v Severnom Macedónsku 1:0 v Lige národov. V prípade veľmi nepriaznivého žrebu sa tak tím trénera Francesca Calzonu môže ocitnúť v jednej skupine napríklad so Španielskom, Francúzskom, Švédskom aj Tureckom.

Z ktorého koša ich budú žrebovať? Slováci už nemajú svoj osud vo vlastných rukách

Kvalifikácia ME 2024

Do kvalifikácie sa zapojí 53 európskych krajín, Nemecko má ako organizátor istú účasť. Na rozdiel od Ruska však v kvalifikácii figuruje Bielorusko napriek tomu, že nemecká vláda žiadala aj o jeho vylúčenie. Tímy rozdelia do desiatich skupín s piatimi alebo šiestimi účastníkmi a o účasť na Euro 2024 sa bude hrať od marca do novembra 2023. Dva najlepšie tímy z každej skupiny by mali mať istý postup na záverečný turnaj s 24 účastníkmi, ktorý bude hostiť Nemecko.

Finálový turnaj sa bude konať od 14. júna 2024 do 14. júla 2024 v desiatich mestách - Mníchov, Berlín, Hamburg, Frankfurt, Kolín, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Lipsko a Stuttgart. Žreb šampionátu sa uskutoční v decembri 2023 v Elbphilharmonie v Hamburgu.