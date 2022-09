Tatar strelil gól, Slafkovský s Mešárom mali šancu poslať zápas do predĺženia

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom dueli New Jersey pred štartom novej sezóny NHL.

Gólom prispel k víťazstvu 2:1 na ľade Montrealu. V drese domácich nebodovali jeho krajania Juraj Slafkovský a Filip Mešár, hoci obaja mali v záverečnej hre bez brankára šancu poslať zápas do predĺženia.

Tatar zmazal v 37. minúte manko svojho tímu v presilovej hre, keď mu spoza bránky prihral Jesper Bratt a slovenský krídelník pohotovo vyrovnal na 1:1. Napravil tak svoje vylúčenie za nedovolené bránenie v prvej tretine, ktoré potrestal gólom Cole Caufield a poslal Montreal do vedenia. Víťazný zásah "diablov" si necelých šesť minút pred koncom tretej tretiny pripísal Graeme Clarke. Domáci ešte mali v závere možnosť presilovej hry a s odvolaným brankárom pri hre šiestich proti štyrom sa v tlaku dostal najskôr do dobrej šance Slafkovský a krátko po ňom aj Mešár, no oboch vychytal brankár Nico Daws.

"Bolo to skvelé a som si istý, že to bude už iba lepšie a lepšie, keď sa začne sezóna," povedal pre nhl.com po svojom predsezónnom debute v drese Montrealu Slafkovský, jednotka tohtoročného draftu. Nastúpil v druhom útoku, počas 16:59 min na ľade si pripísal jednu strelu na bránku, dva "hity" a dvojminútový trest za nedovolené atakovanie brankára Dawsa.

"Slafkovský je fyzicky zdatný a do tímu prinesie dobrú energiu. V ofenzíve mal dobré momenty, musí v tom pokračovať a čo najlepšie sa prispôsobovať novému prostrediu," povedal kouč Martin St. Louis na adresu 18-ročného mladíka. Do hry ho v Bell Centre poslal hneď pred prvým buly zápasu, za Devils tam nechýbal ani Tatar. "V lige nie je príliš veľa slovenských hráčov, takže je fajn pocit môcť nastúpiť proti nim," uviedol Slafkovský.

Mešár, ktorého si Canadiens rovnako vybrali v 1. kole draftu, odohral v tretej formácii domácich 13:28 min a mal dve strely. Tatar dostal šancu v elitnom útoku New Jersey, na ľade strávil 16:21 s tromi strelami a dvoma vylúčeniami. Obranca Šimon Nemec za Devils nenastúpil.

New York Rangers v zostave s útočníkom Adamom Sýkorom (12:39 min, 2 strely, 4 trestné minúty) zdolali v mestskom derby hráčov Islanders 4:1. Marián Studenič odohral 12:55 min bez bodového zápisu a s dvoma strelami pri domácej prehre Dallasu so St. Louis 0:4.

NHL - prípravné zápasy:

Montreal - New Jersey 1:2 /TATAR za hostí 1+0/, NY Rangers - NY Islanders 4:1, Dallas - St. Louis 0:4, Nashville - Florida 4:0