Dedinský futbal opäť ukázal svoju jedinečnosť: Neuveríte, čo hráči vymysleli pri rohovom kope

Futbal je na svete nepochybne športom číslo jeden a stále vie fanúšikov prekvapiť niečím novým. Naposledy sa napríklad o prevratný spôsob zahrávania rohových kopov pokúsili hráči FK Slovan Most pri Bratislave počas zápasu proti TJ Rovinka v 4. slovenskej futbalovej lige.

Futbalisti Mosta pri Bratislave chceli zvýšiť svoj dosah pri centrovanej lopte, a tak jeden z hráčov vyskočil druhému „na koňa". V pravidlách futbalu to síce explicitne zakázané nie je, no analogicky sa na to vzťahuje pravidlo číslo 12. Pred zahrávaním rohového kopu preto hlavný rozhodca prerušil hru a oboch špekulantov slovne upozornil.

Hosťujúci hráči už nemali ďalšie eso v rukáve a z Rovinky si odniesli tesnú prehru 1:2. Ich výmysel však momentálne valcuje sociálne siete.