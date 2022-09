Hviezdny hráč Bayernu Mníchov vyšiel s pravdou von: TOTO pred všetkými skrýval!

Futbalista Benjamin Pavard (26) priznal, že si prešiel veľmi náročným životným obdobím. Obranca Bayernu Mníchov sa v rozhovore pre francúzsky denník Le Parisien rozrozprával o psychických problémoch, s ktorými bojoval počas covidového lockdownu.

Benjamin Pavard si po vydarených majstrovstvách sveta v roku 2018 vyslúžil prestup z priemerného Stuttgartu do slávneho Bayernu Mníchov, kde jeho forma počas doby koronavírusu poriadne kolísala. Výborný obranca teraz v otvorenom rozhovore pre parížsky denník Le Parisien prezradil dôvod svojich problémov.

Za všetko mohli depresie, ktorými počas lockdownu futbalista trpel. „V mojej hlave nebolo všetko v poriadku. Najskôr si poviete, že to nič nie je, že ​​to prejde. Ale keď vidíte, že to pretrváva a že idete na tréning bez úsmevu na tvári, musíte reagovať," prehlásil Pavard s tým, že pandémia koronavírusu ho poriadne zasiahla.

​„Som človek ako všetci ostatní, a aj keď mám krásny dom s posilňovňou, potreboval som ľudský kontakt. Ráno som sa zobudil, nemal som chuť jesť. Snažil som sa o seba postarať, variť si, pozerať seriály. Nemám rád slovo depresia, ale bolo to tak. Pred všetkými som to skrýval, ale dnes sa cítim omnoho lepšie. Vyšiel som z toho všetkého ako lepší muž. Zmenilo ma to," dodáva francúzsky reprezentant, ktorého psychické rozpoloženie sa prejavovalo aj v zápasoch Bayernu Mníchov, no tréner Nagelsmann futbalistu presvedčil, aby zostal v tíme.