Francúzski mladíci ako utrhnutí z reťaze! Štyri červené karty, napadnutie a predčasný koniec stretnutia

V rámci turnaja Lafarge Foot Avenir sa v nedeľu stretlo Francúzsko s Poľskom. Prvý polčas prebehol bez problémov. Poliakov poslal do vedenia Slawinski, ale obrat v podaní Francúzska zariadili Bentoumi a Housni. Pred odchodom do šatní však ešte na 2:2 vyrovnával Kozlovsky.

Po prestávke sa už ale začali diať veci, ktoré nemajú s moderným futbalom nič spoločné. V 55. minúte bol vylúčený Housni, v 61. minúte Belocian a Poliaci proti deviatim súperom strelili v 70. minúte dôležitý gól.

Francúzi sa za žiadnu cenu nechceli zmieriť s nepriaznivým vývojom zápasu, v ktorom potrebovali zvíťaziť, aby ovládli celý turnaj. Preto dve minúty po inkasovanom góle dostal ďalšiu červenú kartu Gomis a napätie vyvrcholilo v 75. minúte.

Darnell Bile najskôr tvrdo zostrelil súpera k zemi, a keď sa mu podarilo vstať, uštedril mu ešte úder čelom do tváre. Po tomto nešportovom zákroku vznikla na ihrisku hromadná šarvátka, ktorá však dlho netrvala.

Rozhodca udelil agresívnemu útočníkovi nekompromisne červenú kartu, kvôli čomu bol nútený vypäté stretnutie predčasne ukončiť. Francúzov totiž ostalo na hracej ploche len sedem, čo je v rozpore s futbalovými pravidlami. Poliaci sa tak vďaka výhre 3:2 stali víťazmi turnaja.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4