Dva zápasy Slovenska s novým trénerom zlepšenie nepriniesli: Futbal nie je hokej!

Slovenský futbal nasadil zahraničného trénera ako hokej, ale už na štarte zakopol. Francesco Calzona (53) nevyhral svoj prvý zápase na lavičke Slovenska ako Craig Ramsay!

Dva zápasy a z nich jediný bodík za remízu s Bieloruskom znamenajú, že Slovensko sa budúcu nedeľu pri žrebe kvalifikácie budúcich MS ocitne medzi mužstvami, na ktorých sme si donedávna dvíhali sebavedomie... Už ôsma kvalifikačná bitka o kontinentálny šampionát zastihne Slovensko v najhoršej situácii v ére samostatnosti.

Slovenskí futbalisti, ktorí mali za cieľ postúpiť z C-skupiny Ligy národov do B-skupiny, zaradili spiatočku a takmer klesli o skupinu nižšie! Zo šiestich zápasov proti súperom, ktorí boli na štarte v rebríčku oveľa nižšie než Slovensko, vyhrali len dva, tri prehrali a posledný remizovali. Výsledkom je až 3. miesto v skupine.

Kredit na nule?

Aj kouč Francesco Calzona už zrejme zistil, že to je s naším futbalom horšie, ako očakával... Postup už po predošlých výsledkoch ovplyvniť nemohol, zo svojich premiérových zápasov však určite chcel viac ako len jeden bod. Nestalo sa, slovenskí futbalisti letargiu ešte zvýraznili.

Prišli ďalšie výsledky, ktoré kreditu nášho futbalu nepomohli. Práve naopak. Prehra s Azerbajdžanom a remíza s Bieloruskom, po ktorej Talian trefne povedal: „Dobrý futbal sme hrali po prestávke tridsať minút, čo je málo. Posledných pätnásť minút bol v našej hre chaos.“

Susedia to vedia

Do konca kalendárneho roka by Slováci mali odohrať ešte dve stretnutia a kouč vie, na čom treba popracovať. „V novembri budeme mať dva prípravné zápasy. Prídu aj noví hráči. Musíme sa stať hlavne kvalitným tímom, inak nebudeme schopní zdolávať ani slabších protivníkov,“ plánuje F. Calzona, kým slovenský futbalový fanúšik však škrípe zubami, keď sleduje to, čo hrajú naši susedia...

V Lige národov hrajú v A-divízii, Maďari dokonca hrali (ich súboj s Talianskom sa skončil po našej uzávierke) o finálový turnaj!

Smutný žreb

A my mierime do piateho výkonnostného koša, kde sú také výbery ako Estónsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Bielorusko, Malta či Gibraltár, od čoho horší je len šiesty kôš v zložení Andorra, Lichtenštajnsko a San Maríno... A to do kvalifikácie na EURO 2012 žrebovali Slovensko z druhého koša, o štyri roky, a aj o osem rokov neskôr, to bolo z tretieho koša, ale teraz je na rozhraní štvrtého a piateho koša pre žreb kvalifikácie EURO 2024 v Nemecku v nedeľu 9. októbra vo Frankfurte.