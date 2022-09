O súperku menej pre Petru? Švajčiarka Holdenerová sa spustila z mostíka

Foto

Odvaha jej veru nechýba! Jedna z najlepších alpských lyžiarok súčasnosti šokovala športovou disciplínou, ktorú nečakane zaradila do prípravy na novú sezónu! Švajčiarka Wendy Holdenerová (29) sa spustila zo 70-metrového mostíka! Že by chystala „prestup“ zo svahov? Petre Vlhovej by ubudla jedna veľká rivalka...