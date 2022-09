Cyklista Juraj Sagan sa po MS rozlúčil s kariérou: Dojemný odkaz od brata Petra!

Záverečné zbohom! Cyklista Juraj Sagan (33) sa v nedeľu lúčil s profesionálnou kariérou. Preteky mužov kategórie Elite na MS v Austrálii po boku mladšieho brata Petra (32) boli totiž pre neho definitívne posledné súťažné podujatie. Aj keď sa síce neodvíjalo podľa jeho predstáv, nakoľko Juraj preteky vôbec nedokončil, ukázal sa však aspoň v úniku.

Juraj Sagan mal v pelotóne povesť verného pomocníka svojho mladšieho a úspešnejšieho súrodenca Petra. Nikdy sa nebál odvádzať na trati poctivú čiernu prácu, ktorú si z fanúšikov všímal len málokto. Práve tieto kvality si na ňom trojnásobný majster sveta cenil najviac, o čom svedčí aj poklona, ktorú Peter zložil bratovi na sociálnych sieťach.

„Niet pochýb o tom, že pre každého jazdca sú preteky majstrovstiev sveta pozoruhodné. Je to miesto, kde môžete získať jedinečné právo a privilégium nosiť charakteristický dúhový dres po dobu jedného roka. Pre mňa je však dnešný deň emocionálny z ďalšieho, špeciálneho dôvodu. Dnes to bol posledný deň, keď som oficiálne zdieľal trať s jazdcom, ktorý je môj brat, môj tímový kolega a môj najlepší priateľ,“ napísal Sagan a jedným dychom úprimne pokračoval:

„Juraj na konci roka skončí v profesionálnej cyklistike, a tak vo Wollongongu oficiálne zavŕšil svoju kariéru. Ďakujem ti, brat môj, že vždy stojíš po mojom boku v dobrých aj zlých dňoch. Ďakujem za všetko, čo si pre mňa celé tie roky urobil, na bicykli aj mimo neho. Pelotónu budeš určite chýbať“.

Samotného Juraja po majstrovských pretekoch mrzelo najviac to, že sa im v Austrálii spoločne nepodarilo vybojovať aspoň medailu. „Peter bol k nej blízko, no takto to je. Keďže to boli moje posledné preteky, som rád, že sa mi podarilo ukázať a byť aspoň chvíľu v úniku a že somsa mohol takto rozlúčiť,“ povedal Juraj Saganpre portál cycling-info.sk.

V týchto tímoch pôsobil:

2022 - TotalEnergies

2017 – 2021 BORA-hansgrohe

2015 – 2016 Tinkoff

2013 – 2014 Cannondale

2011 – 2012 Liquigas - Cannondale

2010 - Liquigas – Doimo (od 1. júla)

2007 – 2009 Dukla Trenčín