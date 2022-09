Gólman Branislav Konrád už ôsmu sezónu pôsobí v Olomouci: Zrejme tu aj skončím

Darí sa jemu i klubu! Reč je o slovenskom gólmanovi Branislavovi Konrádovi (34), ktorý už ôsmu sezónu oblieka dres českého Olomouca.

Zatiaľ čo vlani polovicu ročníka vynechal pre vážne zdravotné problémy, teraz je od úvodu postrachom súperov. Jeho Olomouc vyhral všetky tri súboje a Konrád v nich inkasoval iba dva góly. Jednoznačne tak kraľuje v štatistikách medzi brankármi s 97,75 % úspešnosťou!

Bronzový medailista z Pekingu 2022 Branislav Konrád je už doslova ikonou hokejového Olomouca. Na zimný štadión môže chodiť zo svojej bytovky doslova v papučiach. „Niekedy aj chodím,“ povedal so smiechom na úvod pre Nový Čas Konrád.

„S rodinou bývame zhruba 300 metrov od štadióna, čo mi absolútne vyhovuje. V klube som už ôsmu sezónu a sme tu veľmi spokojní. Kontrakt mám do leta 2025 a ak sa nič nepredvídané nestane, tak tu zrejme aj ukončím kariéru. Hoci v hokeji sa nedá nič dopredu plánovať.“

Je rád, že chytá

Skúsený gólman je po vlaňajšom vážnom zranení krku po zásahu korčuľou rád, že môže pokračovať v hráčskej kariére. „Už sa k tomu zraneniu nechcem veľmi vracať. Som rád, že môžem ešte chytať, pretože návrat na súťažný ľad nebol jednoduchý. Hoci to už nikdy nebude ako predtým, myslím však dopredu a som pozitívne naladený,“ pokračoval Braňo.

Postup do play-off

Opora Olomouca zažíva so svojím tímom vydarený vstup do nového ročníka, keď zatiaľ triumfovali vo všetkých troch stretnutiach a slovenský brankár navyše inkasoval iba dvakrát. „Nielen mňa, ale celú kabínu teší, že sme takto odštartovali ročník, a verím, že nám to vydrží čo najdlhšie. Cieľom klubu je postúpiť do play-off, takže potrebujem od úvodu zbierať cenné body. Hokej i futbal je v meste populárny, takže sme radi, že môžeme potešiť fanúšikov,“ načrtol ambície Konrád.

Na otázku, ako veľmi chýba mužstvu útočník David Krejčí, ktorý sa po minulej sezóne opäť vrátil do Bostonu, odvetil: „Osobne som si myslel, že ukončí kariéru (smiech). Vlani nám veľmi pomohol, je to skvelý útočník a určite jeho body i prínos budú chýbať.“

Aj maskot tlačil

Hokejisti Olomouca na čele s gólmanom Konrádom mali v nedeľu poobede odohrať zápas 4. kola na ľade Karlových Varov. Duel sa však napokon neodohral, keď sa domácim pokazila rolba, ktorú nedokázali opraviť a z plochy ju museli doslova odtlačiť. Pomáhal aj maskot.