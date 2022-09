Srbi sa hnevajú: Toto bola neúcta voči Novakovi Djokovičovi!

Djokovič sa najprv vyobjímal s kapitánom tímu Európy, Björnom Bjorgom (66), a následne pokračoval k lavičke hráčov svetového výberu. Keď srbský tenista prikročil ku svojim súperom, jeden z nich sa preukázal neúctivím gestom.

Američan Tommy Paul (25) sa namiesto podania ruky otočil chrbtom a napravil si šiltovku na hlave.

