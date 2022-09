Ex-mechanik F1 obviňuje Alonsa: Pri bojoch s Hamiltonom uplácal mechanikov!

Bývalí tímoví kolegovia, ktorých vzťah bol komplikovaný od samého začiatku. Napätie medzi Lewisom Hamiltonom (37) a Fernandom Alonsom (41) nevychladlo ani po rokoch vzájomného pôsobenia v tíme McLaren, ba práve naopak. Na povrch vyplávali nové skutočnosti!

Niekdajší mechanik stajne McLaren Marc Priestley (45) sa v podcaste PitStop rozrozprával o zákernej taktike zo strany španielskeho pretekára.

„V roku 2007 nastal moment, kedy sa Fernando objavil na pretekoch, a keď som dorazil, Fernandov manažér alebo tréner rozdávali malé hnedé obálky naplnené peniazmi všetkým, ktorí nepracovali na Lewisovom aute,“ uviedol ex-mechanik.

Jedna z takýchto obálok sa ocitla aj v rukách samotného Priestleyho, ktorý bol však v prijímaní finančného obnosu opatrný.

„Pamätám si, že som otvoril obálku a bolo v nej približne 1500 eur. Bolo to riskantné. Ihneď som sa spýtal: „Ďakujem, ale čo to je?“ Tréner sa však zatúlal, a namiesto odpovede mi ostala v ruke len táto vec, ktorá bola doslova plná peňazí,“ hovorí o krokoch, ktoré boli súčasťou prešpekulovaného plánu.

Netrvalo to však dlho a horúce informácie sa dostali až k vedeniu stajne, ktorá voči Alonsovým plánom podnikla rázne kroky. „Na jednu stranu sa dá povedať, že to bola múdra taktika, ale nakoniec sa to tím evidentne dozvedel a donútil nás celú čiastku darovať na charitu, čo bolo v poriadku," uzavrel celú vec Priestley.