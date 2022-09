Hráči veria novému systému, Lobotka: TOTO nedokázal ani Guardiola!

Slovenskí futbalisti ukončili svoje účinkovanie v Lige národov remízou s Bieloruskom 1:1, no viac ich už zaujíma budúcnosť. Nový štýl trénera Francesca Calzonu (53) si pochvaľujú a veria, že sa môžu stať silným mužstvom.

Ako jediný sa zo Slovákov v nedeľu v srbskom meste Bačka Topola presadil Adam Zreľák. V reprezentačnom drese rozvlnil sieť po štyroch rokoch. Predtým sa mu to podarilo ešte v novembri 2018 pod taktovkou Pavla Hapala, keď sa presadil elegantnou pätičkou do siete Ukrajiny taktiež v Lige národov. "Pre mňa bolo vždy špeciálne hrať za slovenskú reprezentáciu. Nebol som tu nejaké štyri roky. Zažil som toho veľa, boli tam zranenia. Som veľmi rád, že som reštartoval kariéru a že som hlavne zdravý. Budem aj naďalej pracovať i v klube a teším sa už na ďalší zraz," povedal po zápase útočník Warty Poznaň, ktorého dosiahnuté výsledky počas reprezentačného zrazu nemohli uspokojiť, no cíti, že tím napreduje.

"V druhom polčase sme mali proti Bielorusom množstvo šancí. Povedali sme si, že sa budeme tlačiť do šestnástky, rýchlo prechádzať do útoku. Myslím, že sa nám to darilo. Výsledky to neukazujú, ale progres je vidno."

Svoj debut v drese s dvojkrížom na hrudi absolvoval Dávid Ďuriš. V základnej zostave odohral 74 minút. "Je to pre mňa obrovská česť nastúpiť po boku takých hráčov, akí sú tu. Hrám vôbec prvýkrát pod takýmto zahraničným trénerom. Mimoriadne sme sa venovali taktickej príprave. Tréner od nás útočníkov očakával hlavne aktívny pressing. Musíme byť trpezliví, stavať na hre, akú sme teraz v Lige národov ukázali v druhých polčasoch. Pomaly naberať tie veci, ktoré od nás tréner chce. Verím, že keď sa nám podarí splniť všetky pokyny, budeme silným mužstvom," vyhlásil útočník MŠK Žilina.

Metódy nového trénera obhajuje aj Stanislav Lobotka, ktorý ich pozná lepšie z pôsobenia v Serie A. "Za tých päť-šesť dní, čo sme spolu, toho stihol tréner veľa. Sú tu však aj chalani, ktorí nikdy nehrali naším novým štýlom a je ťažké ich naučiť za tak krátku dobu ofenzívu i defenzívu. Ukázali sme však, ako sa chceme prezentovať a už treba pracovať iba na detailoch."

Stredopoliar Neapola si uvedomuje, že fanúšikovia očakávajú lepšie výsledky, ale žiada o trpezlivosť. "Dávame do zápasu všetko a na výsledku to nie je vidno. Iste, hnevá nás to. Vydali sme sa však nejakou cestou a vedeli sme, že to nebude jednoduché. Vieme, čo chceme hrať a ako. Aktívnu obranu s pressingom. Po získaní lopty hrať futbal, rozťahovať súperovu obranu. Nedať loptu zadarmo. Výsledky sa nedostavili, ale kto čakal, že to pôjde tak rýchlo. Všetko zmeniť a hneď mať úspech, to nedokázal ani Guardiola," prízvukoval Lobotka.