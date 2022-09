Z ktorého koša ich budú žrebovať? Slováci už nemajú svoj osud vo vlastných rukách

Budú ich žrebovať zo štvrtého alebo piateho koša? Slovenským futbalistom hrozí, že v nedeľu 9. októbra ich budú vo Frankfurte nad Mohanom žrebovať pre skupiny kvalifikácie ME 2024 z piateho koša.

Po tom, ako Slovensku vôbec nevyšlo účinkovanie v C-divízii Ligy národov a namiesto plánovaného návratu do B-divízie sa musia uspokojiť až s tretím miestom, si pohoršili v nasadzovaní UEFA. Momentálne sú na rozhraní medzi štvrtým a piatym košom. Svoj osud už ale nemajú vo vlastných rukách.

Čo potrebujú?

Ak nechcú byť slovenskí futbalisti 9. októbra v piatom koši, musia v záverečných zápasoch Ligy národov zvíťaziť Severní Macedónci, Gréci a ešte aj hráči Kosova.

Severní Macedónci hostia dnes v domácom prostredí Bulharov. Domáci sú favoriti, v prvom zápase sa zrodila remíza 1:1. Zároveň ale musia v utorok zdolať Gréci doma Severné Írsko. Ani tieto dve potrebné víťazstvá ale zverencom nového kouča Francesca Calzona nebudú stačiť. V utorok musí ešte vyhrať doma Kosovo nad Cyprusom.

Ak zostane jedna z troch domácich víťazných podmienok nesplnená a čo i len jeden z hostí zaboduje, Slovákov budú vo Frankurte vyberať z piateho koša.

Kvalifikácia ME 2024

Do kvalifikácie sa zapojí 53 európskych krajín, Nemecko má ako organizátor istú účasť. Na rozdiel od Ruska však v kvalifikácii figuruje Bielorusko napriek tomu, že nemecká vláda žiadala aj o jeho vylúčenie. Tímy rozdelia do desiatich skupín s piatimi alebo šiestimi účastníkmi a o účasť na Euro 2024 sa bude hrať od marca do novembra 2023. Dva najlepšie tímy z každej skupiny by mali mať istý postup na záverečný turnaj s 24 účastníkmi, ktorý bude hostiť Nemecko.

Finálový turnaj sa bude konať od 14. júna 2024 do 14. júla 2024 v desiatich mestách - Mníchov, Berlín, Hamburg, Frankfurt, Kolín, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Lipsko a Stuttgart. Žreb šampionátu sa uskutoční v decembri 2023 v Elbphilharmonie v Hamburgu.