David Strelec pred odvetou baráže s Ukrajinou: Na toto si musíme dať pozor

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov je pred odvetou bližšie k postupu na budúcoročné ME. Na neutrálnej pôde v poľskom meste Bielsko-Biala bude v utorok od 17.30 h proti Ukrajine hájiť náskok 3:2 z úvodného súboja.

Stredopoliar Tomáš Suslov z holandského Groningenu zdôraznil, že tím má pomerne dobrú východiskovú pozíciu. Autor gólu z prvého stretnutia dúfa v minimálne rovnaký výkon aj v odvete.

Slovenskí reprezentanti sa na európskom šampionáte predstavili doteraz dvakrát. V roku 2000 mali ako organizátori istú účasť a na turnaji skončili štvrtý. O sedemnásť rokov neskôr museli prejsť kvalifikáciou. Vtedy vyhrali svoju skupinu pred Holandskom a postúpili do Poľska. V A-skupine vyhrali zápasy s domácimi rovesníkmi a Švédskom a prehrali s Anglickom. Do semifinále však nepostúpili, pretože v tabuľke druhých tímov mali Nemci o jeden gól lepšie skóre ako Slováci. David Strelec, ktorý vsietil dva góly v úvodnom stretnutí s Ukrajinou, si uvedomuje, že sú ešte len v polčase a pred odvetou je všetko otvorené:

"Uvidíme, čo prinesie druhý duel. Vždy po našom góle sme rýchlo inkasovali. Musíme sa preto zamerať na to, aby sa to nestávalo."

Slováci hrali v baráži naposledy v roku 2015. V dvojzápase s Talianskom prehrali celkovo 2:4. Teraz to majú zverenci Jaroslava Kentoša rozohrané lepšie. "Musíme sa pripraviť na odvetu, proti nám bude stáť opäť veľká futbalová kvalita, ale pobijeme sa o postup na Európu," povedal Kentoš na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Doplnil ho Suslov: "Musíme hrať odvážne. Najdôležitejšie je, aby sme pokračovali ako jeden tím, ja sa potom nebojím o výsledok."

Ukrajinci zaznamenali v Žiline prvú prehru od októbra 2021. Vtedy nestačili na Francúzov (0:5), ale potom držali sedemzápasovú sériu bez prehry. Tréner Kentoš nepreceňuje domáci triumf, pretože vie o kvalitách súpera: "Majú hráčov, ktorí hrávajú pravidelne skupinovú fázu európskych súťaží. Ukázali výborné výkony, majú veľmi dobrých technických hráčov a systém hry." Ukrajinci sú rovnako ako Slováci dvojnásobní účastníci ME. V roku 2006 v Portugalsku prehrali vo finále s Holandskom 0:3. V 2011 skončili na šampionáte v Dánsku už v základnej B-skupine.



Baráž ME 2023 futbalistov do 21 rokov - 2. zápas:

Ukrajina - SLOVENSKO /utorok 27. septembra, 17.30 h, Štadión Miejski, Bielsko-Biala (Poľ.)/

rozhodcovia: Saggi - Isaksen, Jensen (všetci Nór.)

/prvý zápas 2:3/