Preketeky NASCAR vyvrcholili nečakanou agresiou: Päste lietali jedna radosť!

Prvý menovaný podľa vlastných slov reagoval na incident, keď ho Callihan najskôr zostrelil na trati a následne s ním o tom odmietol debatovať. „Chcel som sa len porozprávať, no odignoroval ma, tak som ho začal udierať," úprimne a stručne vysvetlil Grady svoje konanie v rozhovore pre Racing America.

Americkému jazdcovi sa podarilo strhnúť pletivo na okne rivalovho auta a tvrdými údermi hlava-nehlava mu jasne dal najavo, čo si o jeho správaní myslí. Po približne 15 sekundách Gradyho našťastie odtiahol a upokojil zdatný ochrankár. K žiadnemu ublíženiu na zdraví našťastie nedošlo.

