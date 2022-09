Konečne sa mu to podarilo! Eliud Kipchoge v Berlíne stanovil šialený nový svetový rekord

Kipchogeho medzičasy v polovici pretekov naznačovali, že by sa mohol stať prvým človekom, ktorý oficiálne pokorí v maratóne dvojhodinovú bariéru. V roku 2019 sa pod ňu dostal vo Viedni (1:59:40 h), bežal však v laboratórnych podmienkach a výkon sa neráta do tabuliek. V druhej polovici výrazne spomalil, no aj tak ukrojil z doterajšieho rekordu pol minúty. V Berlíne predtým triumfoval v rokoch 2015, 2017 a 2018 a štvrtým víťazstvom sa vyrovnal Etiópčanovi Hailemu Gebrselassiemu.

Kipchoge nenašiel premožiteľa v pätnástich zo sedemnástich oficiálnych maratónov, v ktorých štartoval, vrátane OH 2016 a 2020. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Mark Korir s výrazným odstupom 4:49 min. Informovala o tom agentúra DPA.

NEW WORLD RECORD



Eliud Kipchoge smashes his own marathon world record, winning the #BerlinMarathon in 2:01:08



Takes 31 seconds off his old record. #marathon pic.twitter.com/UwKeWtAosi