Český brankár zdemoloval Cristiana Ronalda: Tvár futbalovej superstar zalialo množstvo krvi

Vo včerajšom zápase skupiny 2 A-divízie Ligy národov si Portugalsko poradilo s Českom jednoznačne 4:0. V základnej zostave nastúpil aj hviezdny Cristiano Ronaldo (37), ktorý sa síce gólovo nepresadil, no rozhodne na toto stretnutie tak skoro nezabudne.

Prebiehala 15. minúta, keď do pokutového územia českého národného tímu smerovala centrovaná lopta na hlavu útočníka Cristiana Ronalda. Ten je známy výborným výskokom i zakončovateľskými schopnosťami, ale v tomto momente sa mu ich nepodarilo preukázať. Naopak v ohromných bolestiach skončil na trávniku.

Rodák z Madeiry sa pri naskakovaní sústredil na loptu a nevšimol som si, že do súboja s ním sa vybral Tomáš Vaclík. Český brankár mal takisto len jeden cieľ, a tak z toho vznikla tvrdá zrážka, na ktorú doplatil práve CR7.

Vaclík totižto pri zákroku rukami zasiahol do tváre jedného z najlepších futbalistov všetkých čias. Ten sa v bolestiach okamžite porúčal k zemi a bolo vidieť, že rozhodne niečo nie je v poriadku. Cristiano Ronaldo si nakoniec z tohto incidentu odniesol zlomený nos, následkom čoho bol celý zakrvavený.

Obdivuhodné je však to, že po dlhom ošetrení sa hviezdny Portugalčan nevybral do šatní, ale zostal na ihrisku až do konca zápasu a navyše si pri štvrtom góle Dioga Jotu pripísal asistenciu.

Not sure Ronaldo needs his nose anyways. pic.twitter.com/eJmGmVGx5q — Matt🙋🏻‍♂️ (@matt_frohlich) September 24, 2022