Škrtel zápas legiend nedohral po hrozivej zrážke hláv: Stále bojovník, velebia ho fanúšikovia!

Bývalý slovenský reprezentačný kapitán Martin Škrtel (37) sa predstavil v zápase legiend FC Liverpoolu a Manchesteru United. Duel nedohral, v 75. minúte musel vystriedať, po hrozivej zrážke hlavami s Frazierom Campbellom. Ex-obranca The Reds v sebe nezaprel bojovníka a fanúšikovia ho velebia.

„Martin Škrtel. Stále bojovník," písal jeden z fanúšikov na sociálnych sieťach. „Martin Škrtel, vždy bol a bude bojovník," pridal sa ďalší. „Len Martin Škrtel mohol spôsobiť zrážku hlavami v charitatívnom zápase," reagoval jeden z fanúšikov.

Škrtel zažil na Anfield Road skvelé obdobie a fanúšikovia ho zbožňovali práve pre jeho tvrdosť, odhodlanie a bojovnosť, nikdy neuhol zo súboja.

„Hral som tu osem a pol roka, bolo to najlepšie obdobie mojej kariéry a môjho života, pretože sa mi tu narodil syn," cituje Škrtela britský Mirror. „Liverpool bude vždy v mojom srdci. Nie je ľahké zostať v takomto klube tak dlho, takže som na to hrdý. V klube som bol šťastný a aj klub bol šťastný so mnou, pretože sme zmluvu predĺžili dva-trikrát."

„Až na tú poslednú sezónu som o odchode z klubu vôbec nepremýšľal. Mal som pocit, že je čas niečo zmeniť a že je čas na nové výzvy. Preto som sa rozhodol odísť a presťahovať sa do Turecka," spomínal Škrtel na dôvody svojho odchodu z Anfieldu do tureckého Fenerbahce Istanbul v roku 2016.

Vďaka gólom Marka Gonzaleza a Florenta Sinama-Pongolleho vyhral Liverpool zápas legiend proti United 2:1.