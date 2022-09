Vážne obvinenie ženskej futbalovej reprezentácie: Sexuálne násilie od realizačného tímu!

Futbalová asociácia v africkej Zambii (FAZ) otvoril vyšetrovanie pre podozrenie zo sexuálneho násilia v prostredí ženskej reprezentácie tejto krajiny. Federácia informovala, že obvinenia zverejnené na sociálnych sieťach berie vážne a pri vyšetrovaní požiadala o pomoc aj políciu. Aktuálne neexistujú oficiálne obvinenia v uvedenej veci.

Mená v tejto chúlostivej záležitosti nepadli, no hráčky národného tímu, ktoré by sa kvalifikovali na budúcoročné majstrovstvá sveta do Austrálie a Nové Zélandu, by mali byť obeťami a útočníkmi realizačný tím reprezentačného výberu.

"Pri riešení tejto záležitosti budeme spolupracovať so zambijskou políciou a ďalšími relevantnými stranami," uviedol vo vyhlásení generálny tajomník FAZ Adrian Kashala. Doplnil tiež, že federácia chce povzbudiť každého, kto má v danej veci nejaké informácie alebo dôkazy, aby sa prihlásil.

Futbalová reprezentácia žien Zambie v ostatných rokoch dosahuje kvalitné výsledky a predstavila sa na minuloročných OH v japonskom Tokiu, na tohtoročnom Africkom pohári národov skončila tretia a premiérovo sa tiež kvalifikovala na MS.