Tomáš Záborský v Poprade: Čo zápas, to gól!

Skvelý štart do sezóny! Hokejový Poprad získal tesne pred štartom tohto ročníka do kádra veľkú prestupovú rybu v podobe Tomáša Záborského (34). Skúsený útočník, ktorý posledných 16 sezón pôsobil v cudzine, sa okamžite adaptoval v novom tíme a tatranský vzduch mu zatiaľ dokonale chutí. V doterajších troch dueloch v drese Kamzíkov stihol totiž nasúkať už štyri góly a pridal aj dve asistencie.

Odchovanec trenčianskeho hokeja sa po dlhých 16-ich rokoch strávených v zahraničí rozhodol pokračovať v kariére doma na Slovensku. Pôvodne sa jeho meno spomínalo s tímom Bratislava Capitals, ale klub napokon zanikol, a tak zakotvil v Poprade. „Urobím maximum, aby som naplnil očakávania, ktoré budú na mňa kladené, ale to robím celú svoju kariéru. Verím, že pomôžem Popradu a budeme mať spoločne úspešnú sezónu. Veľmi dobre viem, že klub sa snaží získať vytúžený titul a hrať o popredné miesta je pre mňa veľká výzva,“ povedal pre Nový Čas krátko po podpise zmluvy.

A hneď od úvodu svojho pôsobenia pod Tatrami začína svoje očakávania aj napĺňať. V piatkovom súboji 3. kola na ľade Prešova bol strojcom triumfu kamzíkov 3:2, keď v druhej tretine strelil dva góly. Gólovo sa presadil aj v domácom súboji proti Nitre (5:1) a presný zásah zaznamenal i v 1. kole pri prehre so Slovanom (2:4). „Musím zaklopať na drevo, zatiaľ je to fajn. Je to však iba začiatok sezóny a treba byť skromný. Pracovať od zápasu k zápasu a najdôležitejšie sú víťazstvá tímu. Ideme krok po kroku a chceme sa škriabať v tabuľke hore,“ okomentoval pre Hockey Slovakia vydarený vstup do sezóny bývalý reprezentant.

Tomášova produktivita

1. kolo Poprad - Slovan 2:4 (gól + asistencia)

2. kolo Poprad - Nitra 5:1 (gól + asistencia)

3. kolo Prešov - Poprad 2:3 (2 góly)