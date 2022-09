Šesták to pred Bieloruskom ružovo nevidí: Toto mužstvo na viac nemá!

Šanca na čiastočný reparát. Talian Francesco Calzona dostal vo štvrtkovej premiére na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie poriadnu facku v podobe blamáže s Azerbajdžanom. Niet divu, že po prehre 1:2 na trnavskom štadióne spínal ruky a zakrýval si tvár. Dnes čaká jeho tím o 18.00 h v srbskom meste Bačka Topola súboj s Bieloruskom. Zostup Slovákom z C-divízie Ligy národov nehrozí, play out čaká na posledných Bielorusov.

Calzona chcel z dvojzápasu dve víťazstvá. Nestane sa tak, bude rád, ak získa aspoň jedno. Slováci sú v záverečnom zápase tejto edície LN proti Bielorusku papierovým favoritom. Otázne ale je, čo s ich psychikou urobila hanba v Trnave. „Prišiel som pomôcť a verím, že sa to môže zlepšiť. Ak by sa prvý polčas zopakoval o rok, bolo by to zlé, teraz to môžeme ospravedlniť aj tým, že sme mali málo času na prípravu. Čas je náš hlavný problém, keby sme mali len štyri dni navyše, nevideli by ste taký prvý polčas. Chlapci ma chcú počúvať, takže môžeme mať nádej do budúcnosti,“ povedal tréner národného tímu po prehre s Azerbajdžanom.

Kapitán Milan Škriniar jasne pomenoval hlavný problém nášho výberu: „Proti Azerbajdžanu sme mali veľa šancí, musíme ich premieňať, pretože sa na ne veľmi nadrieme. Oni prišli dvakrát ku bráne a dali dva góly.“

Tréner dal šancu mladým hráčom. Do nominácie povolal nováčikov Kristiána Valla, Matúša Rusnáka, Miroslava Káčera a Dávida Ďuriša a dodatočne aj Davida Hrnčára namiesto zraneného Ivana Schranza. Debut v najcennejšom drese doprial pri prvej možnej príležitosti Vallovi, ktorý nastúpil v základnej zostave na pravom kraji obrany, a Ďurišovi. Ten nastúpil v závere riadneho hracieho času, keď nahradil Matúša Bera.

„Šancu tí hráči mali a treba povedať, že realita je taká, že mužstvo na viac momentálne nemá,“ povedal otvorene pre RTVS bývalý skvelý reprezentačný útočník Stanislav Šesták. Niekdajší obranca a v súčasnosti expert verejnoprávnej televízie Marián Zeman (48) volá po správnom mixe mladosti a skúsenosti. „Hráči, ktorí tu teraz nie sú alebo ktorí budú pravidelne hrávať ťažké súťaže, musia prísť pomôcť. Nemôžeme hrať iba s nováčikmi, netreba len behať. Potrebujeme individuality, nemali sme ich ani vo finálnej prihrávke, ani v zakončení."