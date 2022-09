Obeť znásilnenia na Mendyho párty: V tú istú noc spala s ďalšou hviezdou City!

Jedna z obetí v kauze Benjamina Mendyho (28) pred súdom tvrdila, že v tú istú noc mala sexuálny pomer aj s ďalšou hviezdou klubu Manchester City - Jackom Grealishom (27).

Jedna z obetí (23) v kauze Benjamina Mendyho (28) pred súdom vypovedala, že v tú istú noc, ako bola na párty v Mendyho dome znásilnená spoluobvineným Louisom Sahom Matturiem (41), mala sexuálny pomer s ďalšou hviezdou Manchesteru City Jackom Grealishom (27).

Hráči City boli v nočnom klube China White a následne sa z mesta presunuli do "domu hrôzy" Mendyho, v ktorom pokračovala párty, zaznelo vo výpovedi na súde, informácie prináša The Sun. 23-ročná žena vypovedala, že Matturie ju znásilnil v aute, keď išli priniesť viac alkoholu.

Druhému dievčaťu (17), ktoré mal znásilniť samotný Mendy, povedala, že v tú istú noc mala sex aj s Grealishom. Mendy a Matturie čelia niekoľkonásobnému obvineniu zo znásilnenia a sexuálnych útokov na ženy.

Tínedžerke zavolali taxík spoločne s troma ďalšími dievčatami, aby ich odviezol k domu Mendyho. Dievčatám pred vstupom do "domu hrôzy" zobrali mobilné telefóny, vypovedala jedna z obetí na súde. „Na gauči už boli dve dievčatá, sedeli vedľa Jacka," pokračovala.

Grealish požadoval viac alkoholu a tak 23-ročná žena a Matturie išli von po vodku. Mierili do obchodu na miestnej čerpacej stanici, ale Matturie ženu v aute znásilnil, následne sa vrátili do domu. „Pýtala som sa jej, čo sa stalo," spomínala 17-ročná kamarátka. „Zobrala som ju na toaletu. Bola úplne rozrušená, v hystérii. Povedala mi, že zaspala v aute a zobudila sa na pocit, že sa do nej tlačí."

V salóniku začal tínedžerku "ohmatávať" Mendy, predtým ako ju zaviedol do kancelárie s bezpečnostným zámkom. Tam ju dvakrát znásilnil. „Predtým sme sa vôbec o sexe nerozprávali," dodala. „Nič nenasvedčovalo tomu, že by sme sa pustili do sexu. Počas toho mi hovoril, že toto nie je 17-ročné telo, toto nie je zadok 17-ročnej a chcem ťa každý deň."

Benjamin Mendy popiera sedem obvinení zo znásilnenia, jeden pokus o znásilnenie a jeden prípad sexuálneho napadnutia voči šiestim mladým ženám.

