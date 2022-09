Potešujúca prognóza: Ďalší draft snov pre Slovensko?

Zámorský expert Bob McKenzie už viac ako 10 rokov uhádol draftovú jednotku v NHL. Renomovaný odborník z kanadskej televízie TSN zverejnil svoju prvú prognózu budúcoročného draftu NHL a Slovákom vyčaril veľký úsmev!

Slovensko má za sebou historicky najlepší draft. Jednotkou sa stal útočník Juraj Slafkovský (Montreal), dvojkou obranca Šimon Nemec (New Jersey) a v prvom kole bol draftovaný aj útočník Filip Mešár (Montreal). Až takáto žatva sa na budúcoročnom vstupnom výbere nováčikov nedá očakávať, ale prvé prognózy zámorských odborníkov vlievajú slovenskému hokeju optimizmus do žíl.

Zámorský expert Bob McKenzie z kanadskej televízie TSN už viac ako 10 rokov uhádol vo svojej poslednej preddraftovej prognóze, kto sa stane jednotkou. Nemýlil sa ani pri Jurajovi Slafkovskom. Teraz zverejnil na webových stránkach TSN svoju prvú prognózu na draft 2023 a do TOP 10 zaradil slovenského útočníka Dalibora Dvorského!

To by bol ďalší obrovský úspech pre slovenský hokej. „Slovenský center má veľkosť, silu, zručnosti a súťaživosť, aby mohol byť solídnym obojsmerným centrom v druhom útoku tímu NHL. Rovnako zdatný je v strieľaní gólov a tvorení hry," uvádza McKenzie na adresu Dvorského, ktorého zaradil na 9. pozíciu vo svojej prognóze budúcoročného draftu.

Na prvé miesto dal Connora Bedarda, na druhé Matveja Mičkova a TOP 3 uzatvára Adam Fantilli.

Pozitívne sa na adresu Dvorského vyjadril aj šéf skautingového oddelenia TSN Craig Button: „Zručný hráč s intenzívnou súťaživosťou, ktorý dokáže vytvárať rozdiel. Dvorský má všetky potrebné zručnosti, aby hral ofenzívnu hru, ale má aj silu a sústredenie na to, aby bol silný v tvorení hry."

Mať v priebehu dvoch rokov draftovaných troch hokejistov v prvej desiatke, to by bola absolútna bomba pre slovenský hokej!