Gabriela Soukalová opísala svoj boj o život: Strach z medveďov, mráz a riskantné lezenie!

Bývalá česká biatlonová hviezda Gabriela Soukalová (32) opísala noc hrôzy a svoj boj o prežitie!

Rodinná dovolenka v Taliansku sa pre bývalú hviezdnu českú biatlonistku Gabrielu Soukalovú (32) zmenila na boj o život! Vyrazila si na bicykli do hôr v Livigne. No stratila sa a musela prečkať noc v horách, kde v tomto ročnom období klesá teplota na - 7 stupňov Celzia. Vďaka dlhoročnému tvrdému tréningu a svojej fyzickej zdatnosti dokázala prežiť.

Vybila sa jej baterka na telefóne, ale stihla ešte poslať správu manželovi. Ten zalarmoval záchranné zložky, ktorým sa napokon podarilo dvojnásobnú striebornú medailistku z olympijských hier nájsť. Živú a zdravú. Ale prežila si doslova peklo!

„Bohužiaľ v jednom mieste bola prerušená cesta, pretože sa tam strhla celá stráň. Tak mi dalo dosť zabrať to prekonať s bicyklom túto prekážku... Vzhľadom k tomu, že už som bola vysilená a chcela som ísť naspäť, snažila som sa nájsť cestu cez GPS, až som došla na miesto, kde som si uvedomila, že ten bicykel musím nechať," hovorila Soukalová o dramatických chvíľach, keď si uvedomila, že nastal problém, pre ShowTime CNN Prima NEWS.

Soukalová nechala teda bicykel a snažila sa nájsť cestu pešo. Ale zhruba po dvoch kilometroch došla na koniec vyznačenej trasy. Neustále používanie navigácie jej vybilo mobil a nemohla sa nikam dovolať. Ako z nejakého napínavého thrilleru...

„Vo chvíli, keď som došla do toho bodu, ktorý som si stanovila za cieľ, som pochopila, že to bol optický klam. Že tá hrádza zabiehala za zákrutu, takže hrádza tam nepokračovala, ale bola vlastne na druhej strane po celú dobu," spomínala Soukalová. V tej chvíli si uvedomila, že musí prežiť noc v mrazivých horách. Podľa vlastných slov mala najväčší strach z medveďov.

„Našla som si miesto v závetrí, vyliezla som kvôli zveri vyššie nad breh. Snažila som sa pomôcť si cvičením, aby som nestrácala telesnú teplotu, aby som v tom mraze bola schopná prežiť," opisovala svoj boj o prežitie. Mrazivú noc v talianskych horách strávila cvičením, nespala ani chvíľu.

Čakal ju však ešte riskantný horolezecký výstup... „Viacmenej mi došlo, že jediná moja záchrana bude vyliezť nahor po skale niekoľko sto metrov nad tým údolím," hovorila Soukalová. Odvaha bývalej svetovej biatlonovej hviezde nechýba a tak sa vydala na strastiplný výstup.

„Čakala som, že ráno pri rozvidnení bude okolo lietať vrtuľník a bude ma hľadať. Ale oni ma hľadali na iných miestach, než som sa nachádzala. Hovorila som si, že to je snáď osud, že si ma tam tie hory chcú nechať, ale som rada, že mám za sebou toľko rokov tréningu a takú fyzičku, pretože inak by bolo veľmi náročné všetky tie skúšky zvládnuť," ďakovala Soukalová svojej fyzickej pripravenosti, že prežila najdramatickejšiu noc svojho života.

Aj záchranári boli v úžase z toho, čo bývalá česká biatlonistka zvládla. „Keď sa ma pýtali, kadiaľ som bola schopná vyliezť nahor, tak som im ukazovala tú cestu a oni mi povedali, že som Wonder Woman, že by neverili, že to niekto môže vyliezť," vypočula si pochvalu od záchranárov.

Jej motiváciou prežiť boli partner Miloš a dcérka Isabelka, na stretnutie s nimi sa tešila najviac. „Celú dobu, čo som bola preč, som si predstavovala to stretnutie, hlavne s maličkou a Milošom. A keď som ich potom mohla objať, tak to bol asi ten najkrajší okamih v mojom živote. To si človek ani nedokáže predstaviť, pokiaľ niečo takého nezažije," uzavrela Gabriela Soukalová.





