Víťazný vstup mladých Slovákov do baráže ME 2023: Hrdinom dvojgólový Strelec

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala v piatkovom úvodnom stretnutí baráže ME 2023 nad ukrajinskými rovesníkmi v Žiline 3:2.

Dvojgólovým hrdinom domácich bol v druhom polčase David Strelec, skóre otvoril Tomáš Suslov. Za hostí sa presadili Bohdan Viunnyk a Dmytro Kryskiv. Odveta je na programe v utorok o 17.30 h v poľskom meste Bielsko-Biala.



baráž ME 2023 futbalistov do 21 rokov - 1. zápas:

SLOVENSKO - Ukrajina 3:2 (1:1)

Góly: 46. a 53. Strelec, 10. Suslov - 17. Viunnyk, 49. Kryskiv. ŽK: Suslov, Kaprálik, Trusa - Vivčarenko, Syrota, Očeretko. Rozhodovali: Lindhout - Zeinstra, Bluemink (všetci Hol.), 4059 divákov.



Slovensko: Belko - Ďatko, Mesík, Nemčík, Obert (84. Vojtko) - Lavrinčík, Pokorný - Kaprálik (84. Goljan), Kadák (90.+1 Nebyla), Suslov (90.+1 Galčík) - Strelec (72. Trusa)

Ukrajina: Trubin - Syč, Syrota, Batahov (60. Talovierov), Vivčarenko - Bondarenko, Mychailenko (60. Nazarenko) - Viunnyk (71. Očeretko), Kryskiv (86. Kucharevyč), Sudakov - Vanat (71. Sikan)

Prvú šancu si vypracoval Suslov, keď sa uvoľnil pred šestnástkou a prudkou strelou ohrozil ukrajinského brankára Trubina, ktorý vyrazil na roh. Krátko pred uplynutím úvodnej desaťminútovky fauloval Batahov v pokutovom území Strelca, nariadenú jedenástku síce Suslov nepremenil, ale z dorážky po zákroku Trubina už otvoril skóre. Ukrajinci vyrovnali už o sedem minút neskôr a takisto z dorážky po štandardnej situácii. Po faule Mesíka na Batahova rozohral priamy kop Sudakov, domáci brankár Belko vyrazil strelu k žrdi iba k Viunnykovi a ten umiestnil loptu do siete. Hostia sa čoraz častejšie hrnuli do nebezpečných útokov a Slováci museli po strelách Sudakova a najmä Kryskiva ďakovať Belkovi, že neprehrávali. Domácim sa ofenzívne chúťky vrátili pred polčasom, po rohovom kope z druhej vlny prudko vypálil Kaprálik, jeho zakončenie zblokovali Ukrajinci. Belko si poradil aj s ďalšou strelou Sudakova a na opačnom konci sa Suslovovi nepodarilo z priameho kopu prekvapiť Trubina. Ten istý hráč to do prestávky vyskúšal ešte raz, aj v tomto prípade zasiahol ukrajinský brankár a zlikvidoval strelu k bližšej žrdi.

Slováci sa vrátili do vedenia okamžite po zmene strán. Strelec vybojoval loptu a predviedol individuálnu akciu, prešiel cez viacerých protihráčov a prepálil aj Trubina. Autor gólu mal vzápätí aj ďalšiu veľkú šancu, tentoraz ukrajinský brankár jeho strelu zneškodnil. Hostia dokázali veľmi rýchlo odpovedať bleskovou kombinačnou akciou, Bondarenko dostal kolmú prihrávku, poslal loptu pred bránku a osamotený Kryskiv vyrovnal na 2:2. Toto skóre však vydržalo iba chvíľu, v 53. minúte sa opäť presadil Strelec, keď si zasekol loptu pred šestnástkou, prešiel pomedzi dvoch súperov, potiahol si loptu a ľavačkou namieril prudko k žrdi. Domáci si chceli tento náskok udržať a napádali rozohrávku protivníka, ktorého nepúšťali do tlaku. Vedenie mohli aj zvýšiť, po zisku lopty sa dostali do prečíslenia, ale Kaprálik sa rozhodol pre strelu a tá nebola dôrazná ani umiestnená. Aspoň s jednogólovým náskokom však Slováci do odvety na neutrálnej pôde pôjdu aj vďaka zákroku Belka po strele striedajúceho Sikana v nadstavenom čase.