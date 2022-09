Nepríjemný incident na Laver Cupe: Demonštrant podpálil kurt, vzbĺkla mu ruka!

Aktivista so zapaľovačom v ruke a v bielom tričku s odkazom na súkromné lietadlá prešiel na kurt a sadol si k sieti. Hneď ako vznikol oheň ho ochrankári uhasili a narušiteľa odviedli. "Prišlo to z ničoho nič. ... Nikdy sa mi na kurte nestal takýto incident,“ povedal po zápase Tsitsipas. "Dúfam, že je v poriadku," dodal Grék.

Organizátori po incidente vyčistili miesto po horľavine a zápas sa bezpečne dohral.

Today a climate change protester appeared to accidentally set himself on fire at the Laver Cup tennis tournament at the O2 Arena in London. pic.twitter.com/C0qZRw1QrP