Djokovič stále nevie, či si zahrá v Melbourne: Pomôže Srbovi nový premiér?

V týchto dňoch Novak Djokovič konečne robí to, čo vie najlepšie – hrá v tíme Európy na Laver Cupe, no je dosť možné, že to bude zasa na celé mesiace jeho posledný tenisový výstup... Stále totiž nevie, či sa v januári dostane do Austrálie na prvý grandslamový turnaj roka.

Kauzu 21-násobného grandslamového víťaza pozná celý svet. Neočkovaného ho v januári vyhostili z Austrálie, odobrali mu víza a dostal zákaz vstupu do Austrálie na tri roky! „Nemám žiadne výčitky, bolo to moje rozhodnutie a vedel som, aké budú dôsledky. Takže som to akceptoval,“ povedal Novak, ktorý musel bez vakcinácie oželieť aj US Open.

V Londýne sa nevyhol otázke, ako je to s jeho štartom na Australian Open 2023. Hviezdny Srb to stále netuší, ale portál v jeho vlasti blic.rs, objavil svetielko nádeje na konci tunela! Austrália má od 23. mája nového premiéra. Scotta Morrisona, ktorý sa postaral o Noleho januárovú deportáciu, nahradil Anthony Albanese. Ten je vášnivým tenistom a pracuje na tom, aby Djokovič mohol v Melbourne štartovať. Dokonca aj nový minister pre imigráciu Andrew Giles (49) sa vraj nebráni zrušeniu obmedzení. K srbského portálu sa pridal aj britský The Sun. Pripomenul, že od 6. júla je možné do krajiny vstúpiť s vízami bez ohľadu na stav očkovania. To znamená, že jediné, čo ešte bráni Srbovi v účasti, je trojročný zákaz vstupu, ktorý mu bol udelený.