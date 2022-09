Chárovi zložil poklonu aj legendárny Bourque: Nikto nedrel viac než on

Už bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (45) spravil svojou kariérou silný dojem aj na jednu z najväčších legiend klubu Bostonu Bruins Raya Bourquea.

Ich kariéry sa prelínali iba čiastočne, no bývalý kanadský obranca si Chárovu cestu všímal a patril k prvým, ktorí mu nedávno poslali blahoprajnú správu k odchodu do športového dôchodku. "Často sme boli v kontakte. Vždy som mu gratuloval k jeho významným míľnikom a aj on mi občas napísal alebo zatelefonoval," uviedol Bourque v rozhovore pre nhl.com. Obaja sa stali ikonami Bostonu a v drese Bruins zažili najlepšie roky kariéry. Bourque zaň odohral 21 sezón, počas ktorých vytvoril mnoho klubových rekordov.

V základnej časti odohral za Boston 1518 zápasov, získal v nich 1506 bodov a rekordných je aj jeho 1111 asistencií. Číslo 77 už Boston slávnostne vyradil. Rovnakej pocty sa Bourqueovi dostalo aj v Colorade, za ktoré odohral iba necelé dve sezóny a získal s ním v roku 2001 Stanleyho pohár, po ktorom ukončil kariéru.

Pred príchodom Bourquea bol ikonou Bruins iný legendárny obranca Bobby Orr a na tradíciu mimoriadnych osobností v zadných radoch Bruins nadviazal práve Chára. "Bruins potrebovali lídra, silnú osobnosť do obrany. Rovnako tak aj vodcovské schopnosti a dôraz. To všetko im priniesol práve on. Nikto nedrel viac než on, v tom ho určite nikto neprekonal. Často sa stávalo, že odohral najviac minút zo všetkých hráčov v zápase, no aj tak išiel najskôr ešte do posilňovne. Ľudia okolo neho až neverili, akú má pracovnú morálku. On však vedel, že ak má byť tým, kým chcel byť, tak to musí takto robiť," spomínal Bourque.

Dnes 61-ročný Kanaďan viedol 15 rokov bostonský tím v pozícii kapitána, Chára mal "céčko" iba o rok kratšie. Získal ho však okamžite, keď v roku 2006 podpísal päťročnú zmluvu s "medveďmi" a vydržalo mu až do odchodu v roku 2020. "Úspech sa začína u najlepších hráčov a vodcov a "Zee" bol jeden z najväčších."

Chára debutoval v NHL v ročníku 1999/2000 vo farbách New Yorku Islanders. Pre Bourquea to bola 19. sezóna v profilige, počas ktorej si stihol všimnúť aj vysokého mladíka zo Slovenska. Ten okamžite vzbudil pozornosť svojou výškou a netrvalo dlho, kým si v NHL spravil rešpekt aj dôraznou hrou, ku ktorej postupne pridal aj ďalšie zručnosti. "Spomínam si na jeho korčuľovanie a stabilitu. Bol to obrovský chlap. Každým rokom sa hokejovo zlepšoval po všetkých stránkach. Keď išiel do Ottawy, tak bolo iba otázkou, aký dobrý v budúcnosti skutočne bude. Potom v Bostone priam neskutočne rozkvitol," povedal Bourque pre nhl.com.

Chára si legendárneho kanadského obrancu získal svojou pracovnou morálkou, ktorá počas kariéry zdobila aj Bourquea. Aj on však priznal, že prístup slovenského obrancu bol ešte impozantnejší, čo vyplývalo aj z enormnej snahy umlčať kritikov, presadiť sa a patriť k najlepším. "Jeho pracovná morálka, oddanosť, vášeň, tréning a celkový prístup sú legendárne. Je to niečo, čo Zdena definuje," poznamenal Bourque, ktorému sa napriek 20-ročnej snahe nepodarilo doviesť Boston k Stanleyho poháru.

Najbližšie bol k nemu v rokoch 1988 a 1990, keď Bruins dvakrát podľahli Edmontonu. V roku 2011 sa už tím pod kapitánskym vedením Cháru dočkal. Jadro majstrovského tímu zostalo dlhší čas pokope a Bruins doviedlo do finále aj v rokoch 2013 a 2019.

Nielen Chára, ale aj Kanaďania Brad Marchand a Patrice Bergeron, český center David Krejčí či fínsky brankár Tuukka Rask strávili v Bostone celé svoje kariéry a boli základnou osou víťazného tímu. Silné puto k Bostonu, ktoré si vytvorilo viacero hráčov, si všimol aj Bourque. "Keď hráte v Bostone tak dlho ako Zdeno a necháte v ňom taký výrazný odkaz, tak vo vás už bude navždy kolovať čiernozlatá krv. Spýtajte sa na to hocikoho, kto hral dlhšie v Bostone a dosiahol s ním nejaký úspech. Je to veľmi unikátne mesto, ktoré navždy ostane vo vašom srdci."