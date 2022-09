Tréner Calzona po hanebnej prehre: Tento tím potrebuje obmenu

Blamáž! Trapas! Slovenská futbalová reprezentácia neuspela v premiérovom vystúpení pod vedením talianskeho trénera Francesca Calzonu.

V stretnutí 3. skupiny C-divízie Ligy národov prehrala v Trnave s Azerbajdžanom 1:2.

Po piatich zápasoch klesli Slováci v tabuľke na tretie miesto o bod práve za svojho premožiteľa. Prvú priečku a postup vyššie si v predstihu zabezpečil Kazachstan triumfom nad Bieloruskom 2:1. Slováci uzavrú účinkovanie v súťaži v nedeľu o 18.00 h súbojom s Bieloruskom v srbskom meste Bačka Topola. Zostup im nehrozí, play out čaká bez ohľadu na výsledok na posledných Bielorusov.

"Je to veľká škoda. Začali sme zle, báli sme sa a súper bol s loptou lepší. Po zmene strán sme sa zlepšili, mali sme viac šancí ako súper, no nepremenili sme ich. Ten druhý polčas je však naša nádej do budúcnosti. Bola to pre nás lekcia, naučili sme sa, že zápas trvá aj 95 minút a musíme zostať pozorní až do konca. Hráčov stále spoznávam a vidím ich ochotu, v druhom polčase ukázali aj svoju kvalitu," začal po zápase hodnotiť duel tréner Francesco Calzona.

"Prehra určite nie je zaslúžená, mali sme držanie lopty 71 percent. Chlapci chceli plniť moje pokyny, čo je pozitívne, negatívny je výsledok," dodal.

Taliansky kouč povolal do svojej úvodnej nominácie nováčikov Kristiána Valla, Matúša Rusnáka, Miroslava Káčera a Dávida Ďuriša a dodatočne aj Davida Hrnčára namiesto zraneného Ivana Schranza. Debut v najcennejšom drese doprial pri prvej možnej príležitosti Vallovi, ktorý nastúpil v základnej zostave na pravom kraji obrany, a Ďurišovi. Ten nastúpil v závere riadneho hracieho času, keď nahradil Matúša Bera. Na lavičke náhradníkov zostal napríklad dlhoročný pravý bek reprezentácie Peter Pekarík, stredopoliar Juraj Kucka nebol na zápasovej súpiske. "So zostavou som spokojný, mladých hráčov však musím aj chrániť, nechcem, aby vyhoreli. Pre Valla to bola prvá nominácia a hneď hral od začiatku. Ďuriš nastúpil v ťažkej chvíli, ale naskočil veľmi dobre. Rozhodol som sa zaradiť mladších hráčov, tento tím potrebuje obmenu na niektorých pozíciách, nemôžeme to dlhšie odkladať. Starší hráči, ktorí zostali na lavičke, chápu, že nastáva nový cyklus. Pomohli mi to zvládnuť aj psychicky," povedal Calzona.

Calzona kvitoval snahu zverencov osvojiť si novinky: "Prvý polčas sa nezačal dobre, chalani dávali až príliš pozor na moje pokyny, boli priveľmi strnulí. Paradoxne, po góle súpera sa uvoľnili. Druhý polčas už bol solídny, mali sme dosť veľa gólových príležitostí. Prehra určite nie je zaslúžená, mali sme držanie lopty 71 percent. Chlapci chceli plniť moje pokyny, čo je pozitívne, negatívny je výsledok. Som spokojný s druhým polčasom, chalani sú smutní, že prehrali, ale ja vidím, že môžeme mať budúcnosť. V prvom polčase boli dvaja, traja hráči, ktorí nenaplnili svoj potenciál. Aj oni však začali hrať v druhom polčase lepšie. Z nikoho nie som sklamaný. Nemáme problémy na žiadnom poste, išlo o hlavu. Chalani sa sústredili na to, čo sme robili na tréningoch, na jednej strane je to pozitívne, ale na druhej ich to trochu zväzovalo. Druhý polčas bol dobrý a na ten musíme nadviazať. V ofenzíve sme mali príležitosti, mohli sme dať góly. Problém nebude v útočníkoch, tvoríme však málo akcií. Musíme posielať viac lôpt do šestnástky, to je jediná možnosť v ofenzíve," uzavrel Calzona.

Tabuľka:

1. Kazachstan 5 4 1 0 8:3 13*

2. Azerbajdžan 5 2 1 2 4:4 7

3. SLOVENSKO 5 2 0 3 4:5 6

4. Bielorusko 5 0 2 3 2:6 2**

* - postup

** - play out