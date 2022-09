To muselo poriadne bolieť! Hrôzostrašný pád holandskej cyklistky vhodný len pre silné žalúdky

Skúsená pretekárka mala so svojimi kolegyňami tie najvyššie ciele. Šancu zabojovať o titul majsteriek sveta však zmaril nečakaný mechanický problém na bicykli. Podľa všetkého van Vleutenovej totiž z ničoho nič praskla pneumatika, čo vo vysokej rýchlosti nemala šancu ustáť, a tak sa tvrdo porúčala k zemi. Pri hororovom páde utrpela zlomeninu lakťa.

⚠️ CRASH for @AvVleuten!! ⚠️



Mechanical issue causes horrible crash for the Dutch superstar.

Really disappointing day for the Dutch. #Wollongong2022 pic.twitter.com/rU5LYNnlcu