Želanie sa mu splnilo: Federer si v poslednom zápase kariéry zahrá po boku najväčšieho rivala

Švajčiarsky tenista Roger Federer (41) si v piatok na Laver Cupe zahrá štvorhru so Španielom Rafaelom Nadalom (36), po tomto zápase oficiálne ukončí kariéru. Vo štvrtok to oznámili organizátori Laver Cupu. Federer s Nadalom nastúpia za tím Európy proti dvojici z výberu sveta Francesovi Tiafoeovi a Jackovi Sockovi z USA.

Deblový duel ukončí piatkový program v londýnskej O2 Aréne. Vo dvojhre predtým nastúpia Nór Casper Ruud proti Sockovi a Grék Stefanos Tsitsipas proti Argentínčanovi Diegovi Sebasianovi Schwartzmanovi, Brit Andy Murray sa stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom.

Lúčiacemu sa Federerovi tak vyšlo želanie, 41-ročný tenista si túžil v poslednom zápase kariéry zahrať po boku svojho rivala: „Mali sme vždy rešpekt jeden k druhému, k rodinám, k našim trénerským tímom, vždy sme spolu vychádzali naozaj dobre. Mali sme pekný vzťah a myslím si, že by to možno bolo skvelé posolstvo nielen pre tenis, ale aj pre šport a možno aj mimo neho. Z tohto dôvodu si myslím, že by to bolo skvelé. Neviem, či sa to stane, ale myslím si, že to môže byť očividne špeciálny moment," uviedol Federer ešte pred oznámením organizátorov.

Nadal sa teší, že jeho deblovým partnerom bude práve Federer. „Najdôležitejší hráč v mojej tenisovej kariére sa lúči s vrcholovým tenisom. Nemôže byť nič krajšie, ako stáť po jeho boku vo štvorhre. Bude to nezabudnuteľný zápas. Som veľmi vďačný za túto príležitosť," uviedol Španiel na sociálnych sieťach.