Ondrej Duda vstúpil do akcionárskej štruktúry FC Košice

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda (27) sa stal akcionárom druholigového klubu FC Košice. Ako referuje oficiálny klubový web, hráč nemeckého bundesligového 1. FC Kolín nad Rýnom vstúpil do košického klubu počas stredajšieho valného zhromaždenia.

Duda futbalovo vyrastal v metropole východného Slovenska, odkiaľ sa začiatkom roka 2014 vybral za „legionárskym chlebíkom“ do Legie Varšava. Z poľskej metropoly sa po majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku presunul do nemeckej Herthy Berlín, odkiaľ predvlani prestúpil k „capkom“ do Kolína nad Rýnom. V druhej polovici sezóny 2019/2020 hosťoval v anglickom klube Norwich City.

Prezident košického klubu Dušan Trnka s nadšením privítal akcionársky vstup Ondreja Dudu, ktorého otec momentálne pôsobí ako asistent Antona Šoltisa pri košickom A-mužstve.

„Svedčí to o obrovskom lokálpatriotizme a vernosti ku klubu, ktorý stál na začiatku jeho skvelej futbalovej kariéry. Ondrej Duda je vzorom pre našich mladých hráčov v akadémii, ako aj zárukou rozvoja klubu pre fanúšikov. Veríme, že FC Košice dokáže využiť jeho obrovské kontakty v rámci európskeho futbalu pre rozvoj futbalu na Slovensku,“ vyhlásil Trnka.

Samotný Duda vraví, že je vďačný za možnosť vstúpiť do klubu a podieľať sa na jeho chode. „Tento klub mi je najbližší zo všetkých, kde som pôsobil a preto som prijal túto možnosť s veľkým nadšením. Samozrejme, pre mňa to znamená veľmi veľa, keďže som tu vyrastal a môžem povedať, že ten najdôležitejší futbalový vek som strávil práve v Košiciach a mám na to len tie najlepšie spomienky,“ povedal Duda.

Rodák zo Sniny tvrdí, že košický klub má veľký potenciál, čo mu pomohlo pri rozhodovaní. „Sám to viem na sebe, aké to bolo, keď som tu hrával. Zároveň, keď vidím, ako sa tu pracuje s mládežou, aké sú plány s akadémiou a ako sa to bude všetko budovať, tak to má neskutočný potenciál a práve preto som sa rozhodol vstúpiť do klubu,“ skonštatoval Duda.