Rada provokuje. Ruská krasokorčuliarka Elizaveta Tuktamyševová (25) má na sociálnej sieti množstvo pikantných fotografií, na ktorých nemá problém odhodiť zo seba všetko oblečenie.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

V priesvitnej spodnej bielizni sa už objavila na titulke známeho magazínu, poriadne provokujúci outfit mala na sebe už viackrát aj počas vystúpenia na ľade. Elizaveta sa vyjadrila, že by neodmietla ani úlohu herečky, film by ale musel režírovať Woody Allen. Pre neho by neodmietla dokonca ani posteľové scény.

„Ak bude pekne a pri tom veľa zmrzliny, tak prečo nie?,“ povedala dávnejšie pre magazín Maxim Elizaveta.