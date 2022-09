Slováci idú do baráže v plnej sile, Suslov: Pre mňa je to najhorší žreb!

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zabojuje o účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy.

Šancu v baráži dostala aj vďaka vylúčeniu Ruska z jej kvalifikačnej skupiny v dôsledku invázie na Ukrajinu a práve proti ukrajinským rovesníkom nastúpi v piatok o 18.00 h v Žiline. Odveta je na programe v utorok o 17.30 h v poľskom meste Bielsko-Biala.

Slováci skončili v C-skupine kvalifikácie na druhej priečke za stopercentnými Španielmi. Nazbierali pätnásť bodov, keď päťkrát zvíťazili a trikrát remizovali, prehra v Rusku 0:3 sa im nezapočítala a druhé meranie síl sa už neuskutočnilo. Ukrajinci obsadili druhú pozíciu v H-skupine, kde zaostali iba o tri body za Francúzmi. Odohrali plný počet 10 duelov a získali 23 bodov s bilanciou sedem víťazstiev, dve remízy a jedna prehra. Vo Francúzsku prehrali vysoko 0:5, doma remizovali s favoritom 3:3.

Tréner Jaroslav Kentoš má k dispozícii najsilnejší možný káder, rátať môže aj s členmi A-tímu, ktorými sú stredopoliar Tomáš Suslov a útočník David Strelec. "Pre mňa je to najhorší žreb, aký len mohol byť. Môj otec pochádza z Ukrajiny a postup by som doprial aj jej a to aj pre náročnú situáciu, v akej sa krajina nachádza. Ja som však Slovák a urobím všetko pre to, aby sme ju zdolali a postúpili na majstrovstvá Európy. Povaha Ukrajincov je víťazná, som presvedčený, že na ihrisku vydajú zo seba 120 percent. My sa im budeme musieť v tomto vyrovnať a navyše pridať našu futbalovú kvalitu," povedal Suslov na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Úlohu jedného z lídrov si pred dôležitým dvojzápasom uvedomuje aj Strelec: "Očakávajú sa od nás dobré výkony. Sme na to pripravení a dúfam, že pomôžeme mužstvu. Hráči Ukrajiny sú silní v práci s loptou, často hrajú cez stred, čo by sme mohli využiť a ísť do protiútokov."

Kapitán Peter Pokorný absentoval pre zranenie v marcovom asociačnom termíne. Teraz je už fit a so súperom má skúsenosti z vlaňajšieho prípravného stretnutia: "Poznáme ho už z predošlého vzájomného zápasu, hrali sme spolu v marci minulého roka v Turecku na Antalya Cupe. Je to náš sused a vieme, čo sa deje vo svete, ale to nebude hrať teraz úlohu. Niektorých hráčov tiež poznám, uvidíme, kto napokon proti nám nastúpi. Tréneri nám Ukrajincov rozoberú na videu, my to potom musíme zvládnuť na ihrisku. Sme dobrý tím, dobrá partia, máme šancu postúpiť. Čo si pamätám zo vzájomného zápasu, hráči Ukrajiny mali individuálnu kvalitu, mali rýchle protiútoky. Musíme si dávať pozor na každého súpera, na každú stratu. Naším tímovým duchom Ukrajincov dokážeme zdolať."

Baráž ME 2023 futbalistov do 21 rokov - 1. zápas:

Slovensko - Ukrajina /piatok 23. septembra, 18.00 h, Štadión MŠK Žilina/