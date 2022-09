Blíži sa Piquého koniec? Španieli tvrdia, že Barcelona ho už nechce

Blíži sa koniec jeho kariéry? Španielsky futbalový obranca Gerard Piqué (35) sa na osobný život sťažovať nemôže.

Popri svojej novej priateľke Clare (23), ktorá nahradila speváčku Shakiru (45) kvitne. Španielske médiá však špekulujú, že sa blíži jeho koniec v Barcelone. Piqué má síce zmluvu až do roku 2024, ale pri pohľade na to, koľko minút presedel v aktuálnej sezóne na lavičke, sa nezdá, že by s vysokým obrancom klub ešte tak dlho počítal.

Piqué a Shakira navštívili právnikov: Výraz futbalistu hovorí za všetko!

Navyše, Gerardovi za sezónu pristane na účte 52 miliónov eur a to nie je rozhodne pre klub malý výdavok. Piqué za áčko Barcelony nastupuje od roku 2008 a v minulosti sa viackrát vyjadril, že za iný klub by hrať nechcel. Médiá tak špekulujú, že s koncom v Barcelone príde aj koniec kariéry.