Priznania Karlosa Vémolu: Čo robí, keď ho chytí amok a čo ďalšie dieťa?

Český bojovník MMA Karlos Vémola (37) priznal, čo robí, keď ho chytí amok a úprimne prezradil, či s Lelou chcú ďalšie dieťa!

V televíznej šou Agáty Hanychovej a Jaromíra Soukupa boli hosťami Karlos Vémola s manželkou Lelou Vémolou. Hanychová so Soukupom nedávno verejne priznali, že spolu čakajú dieťa. A práve otázka na deti išla aj smerom k Vémolovcom. „Pracujeme na tom," priznal Karlos.

Z predošlého vzťahu má Vémola dcéru Sky a syna Karlosa juniora. S Lelou majú dcéru Lili a syna Rockyho. Ako v minulosti český bojovník priznal, je zhruba v polovici a chcel by sedem detí. „Čo hovorím na to, že som otcom po štvrtýkrát? Vzhľadom na to, že som tak v polovici, hovorím si, ako to ja všetko stihnem, keďže som už starý veterán. Ale čo ja, hlavne Lela aby to ešte stihla,“ hovoril.

O Vémolovi je známe, že do svojej váhovej kategórie (84 kg) zhadzuje pred zápasmi okolo 20 kg. To nie je žiadna sranda a počas diéty je to s ním veľmi ťažké vydržať. „Je to extrém. Diéta pred zápasom je najhoršia. Doma nesmie nič byť, všetko musím schovať do šuplíku," priznala Lela. Karlos prisvedčil a pripojil aj zaujímavé odhalenie: „Som schopný vytiahnuť veci z koša. Jedol som aj mrazené hovädzie a kuracie mäso alebo starú nutellu. V afekte hladu som schopný zjesť všetko."