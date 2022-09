Nespratní fanúšikovia sa majú po chlebe: Kluby Premier League schválili prísnejšie tresty!

Zástupcovia klubov futbalovej Premier League sa v stredu dohodli na prísnejších trestoch pre fanúšikov, ktorí sa počas zápasov dopustia výtržností. Za vbehnutie na ihrisko či používanie pyrotechniky a dymovníc dostanú automaticky zákaz vstupu na duely svojho tímu s platnosťou minimálne jeden rok.

Zavedenie prísnejších trestov schválili kompetentní na stretnutí akcionárov s okamžitou platnosťou. Zahŕňajú domácich i hosťujúcich priaznivcov a môžu sa vzťahovať aj na rodičov či doprovod maloletých fanúšikov, ktorí by výtržnosti spáchali.

K tomuto kroku prichádza po viacerých incidentoch v Premier League i nižších anglických súťažiach počas predchádzajúcej sezóny. Do jedného sa dostal napríklad tréner Patrick Vieira – kormidelníka Crystal Palace provokoval pri odchode do šatne jeden z fanúšikov domáceho Evertonu a kouč ho v reakcii kopol. Priaznivec Nottinghamu zasa dostal 24-týždňový trest odňatia slobody za útok na Billyho Sharpa zo Sheffieldu United po semifinále play off o postup do Premier League. Konflikty fanúšikov s hráčmi zaznamenali aj počas barážových duelov štvrtej ligy Northampton - Mansfield a Port Vale - Swindon. Informácie priniesla AP.