Obrovská pocta Jágra Chárovi: Pre TOTO sa mi proti nemu hralo najťažšie!

Legendárny český útočník Jaromír Jágr (50) a jeho obrovská pocta lúčiacemu sa slovenskému obrancovi Zdenovi Chárovi (45). Vysvetlil, prečo sa práve proti urastenému Slovákovi hralo najťažšie!

Legendárny slovenský obranca Zdeno Chára (45) sa rozhodol ukončiť svoju skvelú kariéru, počas ktorej získal Norris Trophy pre najlepšieho obrancu, Stanleyho pohár a v uplynulej sezóne vytvoril nový rekord NHL v počte zápasov odohraných obrancom.

Česká legenda a stále aktívny hokejista Jaromír Jágr (50) vzdal v rozhovore pre iSport.cz Chárovi veľkú poctu a označil ho za hráča, proti ktorému sa mu hralo najťažšie. „Bol to obranca, s ktorým som mal asi najväčšie problémy v NHL. Bolo to dané jeho výškou, rozsahom, ale aj silou. Nemal som ho čím prekvapiť," spomínal Jágr na vzájomné súboje s Chárom.

„Vždy záležalo, proti komu som nastupoval. A podľa toho som hral hokej, ktorý som potreboval. Keď proti mne hral malý hráč, snažil som sa ho obohrať silou. Keď bol pomalý a silný, tak zasa rýchlosťou. Ale Cháru som nemal čím prekvapiť. Preto pre mňa bolo najťažšie hrať proti nemu," dodal.

Po Chárovom oznámení o ukončení kariéry sa ozvali mnohí a väčšina sa zhoduje - jeho príbeh bude veľkou inšpiráciou. V mladosti ho odpisovali, smiali sa mu, kvôli jeho postave a neobratnosti na korčuliach. Napokon ho velebili a bezpochýb vstúpi do Siene slávy.

„Jeho cesta, to je neskutočný príbeh. Ako u Honzu Kollera. Nikto mu neveril, nedostal poriadne šancu. Smiali sa mu. On svojou vôľou a pracovitosťou dokázal to, že sa za pár rokov stal najlepším obrancom v NHL," poukázal na Chárovu tŕnistú cestu legendárny český útočník.

„Bol najkomplexnejším bekom. Ofenzívny, tvrdý, veľký, mohol sa biť. Bol zodpovedný. Naviac veľký líder. Takže to je inšpirácia pre mladých. Keď sa ti v mladosti nedarí, málokto ti verí, tak na tom vlastne vôbec nezáleží. Je to o tom, ako sám na sebe pracuješ a čomu veríš," poukázal na Chárov odkaz Jaromír Jágr.