Federer o reakcii rodiny na rozhodnutie skončiť: Tri zo štyroch mojich detí sa rozplakali!

Roger Federer svojím oznámením o odstúpení spôsobil športové zemetrasenie. Už je v Londýne, kde sa v závere týždňa bude hrať „jeho“ Laver Cup a kde porozprával o tom, čo bolo najťažšie v rozhodovaní oznámiť koniec kariéry. Okrem iného prezradil, prečo sa rozhodol pre sociálne siete, prečo jeho rozlúčkové slová mali päť rôznych podôb, ale aj to, ako to prijala jeho rodina.

Rozhodnutie, že skončí, vraj nosil v sebe už od júla. Prázdniny vraj všetko potlačili do úzadia. „S manželkou Mirkou som sa o tom prakticky nerozprával. Myslím, že ani jeden z nás to veľmi nechcel,“ spustil Roger, ktorý hneď, ako to zverejnil na svojom instagramovom profile, pocítil veľkú úľavu. Najskôr však o všetkom informoval svoju rodinu. Najmä preto, že posledné roky boli pre všetkých ťažké. Najmä pre Mirku, ktorú už nebavilo sledovať jeho trable so zraneniami.

Ako reagovali jeho deti, 13-ročné dcérky - dvojičky Myla Rose a Charlen Riva - a 8-roční synovia - dvojičky Leo a Leny? „Povedal som im to všetkým naraz, takto: ,Hej, myslím, že musím prestať‘, no ich reakciu som nečakal. Tri zo štyroch mojich detí sa rozplakali...“ priznal legendárny tenista, ktorý bol údajne smutný tiež a dávno predtým, než to oznámil. Voľbu sociálnych sietí zdôvodnil takto: „Chcel som to mať pod kontrolou a byť prvý, kto to oznámi fanúšikom. A to umožňujú, bohužiaľ, len sociálne siete. Najprv som chcel zverejniť rukou písaný list. Ale trvalo to príliš dlho a možno nie každý vie prečítať môj rukopis. Preto som prišiel so zvukovou správou vedľa listu, ktorý som písal dlho. Trvalo mi to dva týždne a skončil som s 25 verziami...“

Dnes sa Maestro už cíti dobre, pretože posledné dva-tri týždne mal v žalúdku hrču. Uvedomoval si, že jeho rozlúčka bude väčšia ako Laver Cup. „Preto som to oznámil o týždeň skôr. Snažil som sa myslieť na všetko. Po smrti kráľovnej aj na to, či nemám s oznamom počkať až po pohrebe. To ma stresovalo, pretože som chcel urobiť správnu vec,“ dodal ešte dvadsaťnásobný grandslamový šampión, ktorý už vie, že posledný zápas v kariére odohrá v O2 Arene v Londýne, kde v drese Európy nastúpi s najväčšou pravdepodobnosťou po boku Španiela Nadala.

Bude veľká párty!

Okrem rozlúčky v Londýne myslí rodák z Bazileja aj na inú rozlúčku: „Mojím veľkým želaním by bolo hrať v najbližších šiestich až deviatich mesiacoch niekde nejakú exhibíciu. Pozval by som všetkých svojich bývalých trénerov, usporiadal veľkú párty a rozlúčil sa a poďakoval všetkým.“