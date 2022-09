Calzonu čaká ostrá premiéra na lavičke Slovákov: Akú zostavu pošle na ihrisko?

Nový začiatok vo finiši! Hoci tento ročník futbalovej Ligy národov speje ku koncu, slovenská reprezentácia sa ocitla v štartovacích blokoch. O reštart po posledných slabých výkonoch a neuspokojivých výsledkoch sa pokúsi nový taliansky tréner Francesco Calzona (53).

Dlhoročný asistent zažije dnes premiérovo v pozícii hlavnéhokouča debut na lavičke nášho národného tímu v súboji proti Azerbajdžanu.

Od nedeľňajšieho zrazu sa s hráčmi nestihol ani spoznať. Bol to príliš krátky čas na to, aby spolu niečo prevratné vymysleli. Napriek tomu bude jeho snahou implementovať do hry niektoré svoje predstavy, ktoré by mali zdvihnúť kvalitu výkonov. „Neočakávam žiaden zázrak, lebo ten by nedokázal po jednom zraze urobiť s mužstvom ani Guardiola či Klopp. Máme šťastie, že hráme s futbalovo slabšími súpermi. Želám si víťazstvo našich chlapcov a aby sa nik nezranil,“ uviedol pre Nový Čas bývalý kapitán reprezentácie Dušan Tittel.

Tréner Calzona vyhlásil, že jeho cieľom sú dve víťazstvá. Na súboje s Azerbajdžanom a Bieloruskom nominoval až osem hráčov z našej ligy. V Trnave sa musí dnes zaobísť bez vykartovaného tandemu Kucka – Duda. „Je tu mix starších hráčov na vrchole kariéry s mladíkmi, ktorí ešte nikdy nereprezentovali. Chcel by som vidieť aktívny futbal a dobrý pohyb s vysokým napádaním. Calzonu prezentovali ako špecialistu na defenzívu, no tá nebola doteraz najhoršia. Viac sme sa trápili v útočnej činnosti.“

Vie to aj stopér Milan Škriniar, ktorý chýbal v posledných dvoch zápasoch pre zranenie stehenného svalu. Dnes by mohol vybehnúť opäť s kapitánskou páskou po hlasovaní hráčov, keď taliansky kouč avizoval, že voľbu bude akceptovať. „Reprezentácia nie je o tom, aby sme si do nej prišli oddýchnuť, ale aby sme bojovali za krajinu. Uvedomujeme si, že výkony z nedávnej minulosti neboli vždy na vysokej úrovni. Chceme to zmeniť a presvedčiť ľudí, aby sa vrátili na tribúny,“ želá si obranca Interu Miláno.

Ak Kazachstan popoludní vyhrá nad Bieloruskom, postúpi do B-divízie. Pre Slovákov by to znamenalo začiatok prípravy na jarný štart kvalifikácie ME 2024. „Bolo by zlé, keby Calzona vo svojom debute nezdolal Azerbajdžan. Musíme vyhrať. Hrá sa nielen o body do rebríčka, ale aj o prestíž, aby si hráči znovu získali fanúšikov na svoju stranu. V nasledujúcich bojoch o majstrovstvá Európy ich budú doma v ťažkých zápasoch potrebovať. Reprezentácia sa musí dať dokopy. Je nutné vytypovať dobrých hráčov a urobiť maximum, aby mužstvo hralo lepšie než doteraz,“ dodal Tittel.

3. skupina

1. Kazachstan 4 6:2 10

2. Slovensko 4 3:3 6

3. Azerbajdžan 4 2:3 4

4. Bielorusko 4 1:4 2

Slovensko – Azerbajdžan/dnes o 20.45 hod., PP RTVS Šport