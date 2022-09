Favoriti bez cenného kovu, víťazka Tour hrozivo spadla

Preteky nezvládla holandská favoritka Annemiek van Vleutenová, ktorá mala ťažký pád. Švajčiari iba o 2,92 sekundy zdolali Taliansko, tretia skončila domáca Austrália. Slováci neštartovali.

Favorizovaní Holanďania skončili piaty, obhajca titulu z Nemecka na štvrtom mieste. Holanďanov poznačil ťažký pád olympijskej víťazky van Vleutenovej. Tá spadla už po 20-30 metroch. Po zjazde zo štartovacej rampy stratila kontrolu nad bicyklom. Víťazka tohoročnej Tour de France, Gira a tiež Vuelty mala viacero odrenín a dlho zostala sedieť na trati. Na pomoc jej utekali členovia realizačného tímu.

Zvyšok tímu sa potom snažili preskupiť, ale stačilo to len na piate miesto. O štarte van Vleutenovej, ktorá bude v sobotu favoritkou cestných pretekov, sa zatiaľ nerozhodlo.

Miešaná štafeta v časovke sa na MS objavila po prvý raz v roku 2019. Prvé kolo trate absolvujú muži, potom ženy.

⚠️ CRASH for @AvVleuten!! ⚠️



Mechanical issue causes horrible crash for the Dutch superstar.

Really disappointing day for the Dutch. #Wollongong2022 pic.twitter.com/rU5LYNnlcu