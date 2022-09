Maďari majú na dosah fantastický úspech, v ceste im stojí Nemecko

Od štvrtka 22. septembra pokračuje tretia edícia futbalovej Ligy národov UEFA 2022/2023. Vo štvrtok hostia v 5. kole Francúzi bojujúci o udržanie sa v A-divízii v Paríži Rakúsko. V piatok sú na programe šlágre Taliansko - Anglicko v Miláne a súboj o prvé miesto v 3. skupine A-divízie medzi Nemeckom a Maďarskom v Lipsku.

V sobotu nastúpia Česi proti Portugalsku a Španieli proti Švajčiarom. Piaty zápas v LN čaká aj reprezentáciu Slovenska, ktorá sa vo štvrtok stretne v Trnave s Azerbajdžanom. V 1. skupine B-divízie sa odohrá v stredu aj dohrávka medzi Škótskom a Ukrajinou.

Štvrtkové stretnutie v A-divízii medzi Francúzskom a Rakúskom môže rozhodnúť o tom, kto vypadne do nižšej divízie. "Les Bleus" patrí s dvoma bodmi posledné miesto v 1. skupine, no na svojho najbližšieho súpera majú stratu len dvoch bodov a navyše hrajú doma v Paríži. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme získali dve víťazstvá v zápasoch proti Rakúsku a Dánsku a vyhli sa zostupu do B-divízie. Napriek zraneniam dôležitých hráčov potrebujeme vyhrať," povedal Youssouf Fofana pre oficiálnu stránku Francúzskej futbalovej federácie (FFF).

Dvadsaťtriročný stredopoliar AS Monaco zažije premiéru v národnom tíme. Obhajcovia titulu z predchádzajúcej edície však už nemajú šancu kvalifikovať sa na finálový turnaj v júni. Naopak v zápase Chorvátsko - Dánsko sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o postupujúcom.

Pútavé by mali byť aj piatkové šlágre v Miláne a Lipsku. Taliani privítajú Angličanov, ktorí v tohtoročnej edícii LN ešte nevyhrali a pred poslednými dvomi stretnutiami v 3. skupine A-divízie sú poslední. Ostrovania zaznamenali predovšetkým prekvapujúce prehry s Maďarmi, vonku 0:1 a doma 0:4. Práve náš južný sused je lídrom skupiny a predstaví sa v Lipsku proti Nemecku.

V Sasku môže potvrdiť vzhľadom na svojich súperov senzačné prvé miesto v tabuľke a postup na finálový turnaj. "Poznáme úroveň a silu našich súperov. Myslím si, že Nemecko je najťažší tím, ktorému sme mohli čeliť. Šesť-sedem ich hráčov je stálou súčasťou v Bayerne Mníchov a každý vidí, čoho je bavorský tím schopný. Proti nemeckej a talianskej reprezentácii to bude veľmi ťažké, ale aj tentoraz urobíme všetko pre to, aby sme im čo najviac sťažili zápasy a naši fanúšikovia mohli byť na nás opäť hrdí," povedal reprezentačný tréner Marco Rossi, ktorý trénoval aj tím DAC Dunajská Streda pre oficiálnu stránku Maďarskej futbalovej federácie (MLSZ).

V sobotnom programe Česi privítajú Portugalsko. V kádri trénera Fernanda Santosa nechýba ani útočník Cristiano Ronaldo z Manchestru United. Ten na adresu 37-ročného kanoniera poznamenal: "Nemyslím si, že má ktokoľvek pochybnosti o tom, že Ronaldo je aj naďalej veľmi dôležitou súčasťou tímu."

Kapitán národného tímu dostal v utorok ocenenie od prezidenta Portugalskej futbalovej federácie (FPF) Fernanda Gomesa za rekord v počte strelených góloch. Cristiano Ronaldo dal za národný tím už 117 gólov a stal sa najlepším medzinárodným strelcom. Informovala o tom FPF na svojom webe. V druhom stretnutí 2. skupiny A-divízie nastúpia Španieli proti Švajčiarom.

Liga národov 2022/2023 /časy sú v SELČ/:

Streda 21. septembra - dohrávka:

B1: 20.45 Škótsko - Ukrajina

5. kolo

Štvrtok 22. septembra

A1: 20.45 Chorvátsko - Dánsko, 20.45 Francúzsko - Rakúsko

A4: 20.45 Belgicko - Wales, 20.45 Poľsko - Holandsko

C1: 20.45 Litva - Faerské ostrovy, 20.45 Turecko - Luxembursko

C3: 16.00 Kazachstan - Bielorusko /Nur-Sultan/, 20.45 SLOVENSKO - Azerbajdžan /Trnava/

D1: 18.00 Lotyšsko - Moldavsko, 20.45 Lichtenštajnsko - Andorra

Piatok 23. septembra

A3: 20.45 Nemecko - Maďarsko, 20.45 Taliansko - Anglicko

B3: 20.45 Bosna a Hercegovina - Čierna Hora, 20.45 Fínsko - Rumunsko

C4: 18.00 Gruzínsko - Severné Macedónsko, 20.45 Bulharsko - Gibraltár

D2: 18.00 Estónsko - Malta

Sobota 24. septembra

A2: 20.45 Česko - Portugalsko, 20.45 Španielsko - Švajčiarsko

B1: 15.00 Arménsko - Ukrajina, 20.45 Škótsko - Írsko

B2: Island - Rusko /ZRUŠENÉ/, 20.45 Izrael - Albánsko

B4: 18.00 Slovinsko - Nórsko, 20.45 Srbsko - Švédsko

C2: 18.00 Severné Írsko - Kosovo, 20.45 Cyprus - Grécko