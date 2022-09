Cristiano Ronaldo prehovoril o konci kariéry: Bola to dlhá cesta...

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo (37) ešte nemyslí na to, že by ukončil profesionálnu kariéru.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hviezdny futbalista, ktorý nechýba v portugalskej nominácii na sobotné stretnutie Ligy národov v Prahe, cíti stále motiváciu a chce hrať minimálne do majstrovstiev Európy v roku 2024.

Ronaldo oznámil svoje plány počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom prevzal cenu pre najlepšieho strelca portugalskej reprezentácie. "O tomto som nikdy ani nesníval. Bola to dlhá cesta, ale ešte sa zďaleka nekončí. Stále mám veľké ambície," uviedol útočník Manchestru United.

So 117 gólmi najlepšieho strelca v histórii medzinárodných stretnutí motivuje aj potenciál portugalského výberu. "Je tu veľa veľkých talentov so skvelou budúcnosťou. Aj preto dúfam, že pár rokov ešte za tento tím budem hrať," dodal Ronaldo, ktorý by nemal chýbať na prelome novembra a decembra na svetovom šampionáte v Katare.