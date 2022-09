Baby chcú dobyť svet motošportu: Poriadne sexi jazda!

Ženy si podmaňujú motošport! Tím Angeluss MTA Racing postavil vďaka voľnej karte na septembrovú Veľkú cenu Moto3 Aragon, historicky prvýkrát v MotoGP, tím zložený len zo samých ženských pretekárok i mechaničiek. Čo na tom, že baby skončili posledné, hlavne, že sa bolo na čo pozerať.

Na začiatku sezóny oznámil tím MTA partnerstvo s agentúrou Angeluss Women Sport Management, ktorú založila generálna riaditeľka Aurora Angelucciová, aby pomohla zlepšiť prítomnosť žien v motocyklových pretekoch. „Tento projekt si kladie za cieľ zviditeľniť ženy vo svete motošportu. Chceme ukázať, že vieme byť konkurencieschopné,“ vyhlasuje sebavedomo hviezda tímu María Herrerová. Tam sa to však rozhodne nekončí!

Uhrančivá Španielka má so svojimi parťáčkami oveľa vyššie ciele: „Od budúcej sezóny vstúpime do seriálu Moto3 na plný úväzok a časom sa chceme prepracovať až do elitnej kategórie MotoGP,“ opisuje ambície Herrerová.

Na jej slová nadviazala aj samotná riaditeľka Angelucciová. „Čisto ženský tím je obrovská výsada, za ktorú sme naozaj vďačné. Veríme v našu misiu vo svete motošportu, do tohto projektu sme všetky baby veľmi hlboko zainteresované,“ uviedla Angelucciová, ktorá si svoju najväčšiu hviezdu v tíme nevie vynachváliť.

„Sme hrdí na to, že pracujeme s veľmi talentovanou jazdkyňou, akou je María Herrerová, ktorá pretekala na svetovej úrovni v rôznych kategó-riách - Moto3, Supersport a teraz aj MotoE. Je to bojovníčka na trati a zároveň pozitívna a veselá baba. María je proste jazdkyňa, ktorá nás skutočne reprezentuje,“ uzavrela šéfka čisto ženského zoskupenia.