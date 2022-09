Prepíše rekordy NHL! MacKinnon podpísal s Coloradom novú zmluvu

Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche podpísal nový osemročný kontrakt s útočníkom Nathanom MacKinnonom (27). Ten by mal podľa portálu TSN zarobiť až 12,6 miliónov dolárov bez bonusov a stane sa tak najlepšie plateným hráčom za sezónu v histórii ligy.

Kontrakt má celkovú hodnotu 100,8 miliónov a vojde v platnosť v sezóne 2023/24. Doteraz najvyšší ročný plat bez bonusov mal kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid v hodnote 12,5 miliónov dolárov. Colorado zatiaľ oficiálne nezverejnilo finančné podmienky MacKinnonovej zmluvy.

Colorado si vybralo dvadsaťsedemročného útočníka z najvyššej pozície v drafte v roku 2013. Do prvého tímu sa prepracoval hneď v nasledujúcej sezóne, v ktorej nazbieral v 82 zápasoch 63 bodov (24+39) a vyhlásili ho za najlepšieho nováčika. V drese Colorada odohral 638 zápasov základnej časti a nazbieral 648 bodov (242+406). V 70 dueloch play off pridal 41 gólov a 52 asistencií. V uplynulej sezóne doviedol tím k zisku Stanleyho pohára, keď získal 88 bodov (32+56) v 65 stretnutiach ZČ a 24 bodov (13+11) v 20 súbojoch play off.

"Nathan je jeden z najlepších hráčov v NHL, takže sme s ním chceli podpísať dlhodobý kontrakt ešte pred štartom sezóny. Sme nadšený, že bude v nasledujúcich rokoch člen tohto tímu a našej komunity," uviedol pre nhl.com generálny manažér Avalanche Chris MacFarland.