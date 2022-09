Škandál na prestížnom turnaji: Majster sveta urobil jeden ťah a z turnaja odstúpil

Majster sveta v šachu Magnus Carlsen (31) ukončil po jedinom svojom ťahu duel s Američanom Hansom Niemannom (19) na online turnaji prestížneho seriálu Champions Chess Tour.

Urobil tak necelý mesiac po tom, čo s devätnásťročným súperom prekvapivo prehral na prezenčnom Sinquefield Cupe v St. Louis a deň na to bez konkrétneho vysvetlenia z turnaja odstúpil. Podľa odborných médií Carlsen pravdepodobne podozrieva mladého Američana z podvádzania, hoci také tvrdenie z jeho úst nikdy nezaznelo.

Na začiatku septembra však tridsaťjedenročný Carlsen spoločne s oznámením, že na turnaji končí, zverejnil na twitteri video so starším pozápasovým rozhovorom s futbalovým trénerom Josém Mourinhom, v ktorom sa horkokrvný Portugalčan po porážke vyhol kritike rozhodcov slovami: "Radšej nebudem nič hovoriť. Keby som niečo povedal, mal by som veľký problém, a ja sa nechcem dostať do veľkého problému."

Pravda je, že Niemann v minulosti skutočne pri šachových turnajoch podvádzal. Ako sám priznal, pravidlá porušil na on-line turnaji vo svojich dvanástich rokoch a potom ešte v šestnástich, kedy bol konfrontovaný serverom Chesscom a prestal na ňom na čas hrať. "Tú chybu som urobil. Teraz chcem, aby ľudia vedeli, že sa hlboko ospravedlňujem a viem, že moje činy majú dôsledky," citoval Niemanna server worldchess.com.

Carlsen tému nekomentuje a bez slov sa odhlásil aj krátko po začatí pondelkového duelu. Vyvolal tým množstvo reakcií medzi expertmi a kolegami. "Je to šokujúce a znepokojujúce. Nikto nemôže mať radosť z toho, čo sa v šachovom svete deje," uviedol na twitteri americký veľmajster Maurice Ashley. "Nemám slov," odkázal maďarský veľmajster Péter Lékó.

Komentátorka turnaja a medzinárodná šampiónka Jovanka Housková povedala worldchess.com, že Carlsen len prilial olej do ohňa. "Nemôže len tak povedať: 'Myslím, že si podvádzal' a vyvolať tak hon na čarodejnice. Musí povedať: 'Tu mám dôkaz'," dodala. A krajana skritizoval v nórskej televízii aj veľmajster Jon Ludvig Hammer. "Úmyselne prehrať je úplne neprijateľné správanie. To je neprijateľná vec, akú v športe môžete urobiť," vyhlásil a pridal požiadavku na Carlsenove potrestanie.