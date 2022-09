Gáborík vzdal hold Chárovi a jeho kariére: TOTO sa musí Zdenovi dobre čítať

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (45) ukončil hráčsku kariéru. Uzavrel ju ako hráč Bostonu Bruins, s ktorým podpísal jednodňový kontrakt. Chára oznámil svoje rozhodnutie na sociálnych sieťach.

Na koniec kariéry jedného z najlepších obrancov sveta, ktorý je rekordér NHL v počte odohratých zápasov medzi obrancami - v základnej časti ich absolvoval celkovo 1680 a zo všetkých korčuliarov odohralo viac stretnutí len šesť hráčov, európsky rekord drží český útočník Jaromír Jágr s 1733 zápasmi, reagovalo viacero osobností a svetových médií.

Ohlasy osobností:

Marián Gáborík, bývalý útočník: "Gratulujem ti Zee k neuveriteľnej kariére. Inšpiroval a pomohol si mnohým ľuďom na ľade aj mimo neho. Bolo mi cťou zdieľať s tebou spomienky."

Peter Cehlárik, slovenský reprezentant a bronzový medailista zo ZOH v Pekingu: "Gratulujem Zee. Pre mnohých si obrovskou inšpiráciou."

Tomáš Tatar, slovenský reprezentant a útočník New Jersey Devils: "Bolo pre mňa veľkou poctou hrať s tebou alebo proti tebe. Gratulujem ku kariére."

Milan Lucic, útočník Calgary Flames a bývalý spoluhráč Cháru z Bostonu: "Vážim si všetko, čo si pre mňa a pre hokej urobil. Si skutočný bojovník a šampión."

Boston Bruins: "Zdeno, tvoj príchod do Bostonu odštartoval nezabudnuteľnú éru. Tvoje jedinečné vodcovstvo, odhodlanie a charakter formovali kultúru organizácie, ktorá bude pokračovať. Ďakujeme ti za všetko, čo si spravil pre náš tím, organizáciu, naše mesto a náš šport."

Petr Čech, bývalý český futbalový brankár: "Obrovská gratulácia za skvelú kariéru."

Jakub Kindl, český hokejový obranca s viac ako 300 zápasmi NHL: "Veľká gratulácie Big Zee. Bola pre mňa veľká česť zahrať si proti tebe."

Kevan Miller, bývalý hráč Bostonu: "Gratulujem, bolo mi cťou. Ďakujem za všetko, čo si pre mňa urobil."

Ohlasy svetových médií na koniec kariéry slovenského hokejistu Zdena Cháru:

Iltalehti (Fín.): "Gigant Zdeno Chára končí kariéru. Štyridsaťpäťročný obranca Slovenska a dvojmetrový hráč, ktorý v predchádzajúcej sezóne pôsobil v New Yorku Islanders, oznámil svoje rozhodnutie na Instagrame."

Ilta Sanomat (Fín.): "Legenda NHL Zdeno Chára končí kariéru. Slovák bol šesťkrát súčasťou zápasu hviezd NHL a v roku 2009 dostal cenu Jamesa Norrisa pre najlepšieho obrancu ligy."

nhl.com: "Chára odchádza z NHL, podpíše jednodňovú zmluvu s "Bruins". Počas svojej kariéry hral za štyri tímy, ale za žiadny tak dlho a dobre ako za Boston. Bol kapitánom Bruins v 14 sezónach a tri razy ich priviedol do finále o Stanleyho pohár (2011, 2013, 2019). V roku 2011 dokonca vyhrali v epickej sérii siedmich zápasov proti Vancouveru Canucks."

TSN (Kan.): "Chára podpísal jednodňovú zmluvu na ukončenie kariéry s "Bruins". Slovák odohral v Bostone 14 sezón a v roku 2011 bol kapitánom tímu pri zisku Stanleyho pohára. V historických štatistikách klubu mu patrí šieste miesto v počte odohratých zápasov (1023)."

The Hockey News (Kan.): "Zdeno Chára oznámil koniec hokejovej kariéry po 25 pozoruhodných sezónach v NHL. Jeden z najlepších obrancov modernej éry sa teraz vrátil do Bostonu, aby podpísal jednodňovú zmluvu a skončil ako hráč Bruins. S najväčšou pravdepodobnosťou ho uvedú do hokejovej siene slávy."

IIHF.com: "Chára ukončil hokejovú kariéru po 25 sezónach. Slovenský obranca bol najvyšší muž v histórii NHL a posledným aktívnym hráčom z draftu v roku 1996. Hokej opúšťa vo veku 45 rokov predurčený dostať sa do Siene slávy."

hokej.cz (ČR): "Veľké lúčenie. Chára končí kariéru v NHL symbolicky v drese Bostonu Bruins."

iSport (ČR): "Legendárny slovenský obranca Zdeno Chára ukončil veľmi úspešnú hokejovú kariéru. Dnes podpísal jednodňovú zmluvu s Bostonom, kde zažil najúspešnejšie roky svojej kariéry. Bruins priviedol ako kapitán k zisku Stanleyho pohára. Splní sa mu sen a skončí ako hráč Bostonu."