Peter Sagan prekvapil pred šampionátom v Austrálii: Získam titul a končím!

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) sa už sústredí na MS v Austrálii. Preteky s hromadným štartom sa uskutočnia najbližšiu nedeľu.

Rodák zo Žiliny momentálne nepatrí medzi najväčších favoritov, ale nemožno ho podceňovať. Je to elitný jazdec, ktorý má bohaté skúsenosti.

Sagan je pred MS v Austrálii v dobrej nálade. „Možno získam titul majstra sveta a potom odídem z cestnej cyklistiky," s úsmevom povedal slovenský cyklista v rozhovore pre cyclingnews.com.

Slovenský jazdec je trojnásobný majster sveta a určite by rád pridal ďalší víťazný vavrín. „Ak budem mať svoj deň a vydám zo seba maximum, tak prečo by som nemohol zvíťaziť aj tentoraz? Trikrát som vyhral svetový šampionát, tak prečo nie aj štyrikrát? Samozrejme, sú to jedinečné preteky, reprezentuje svoju krajinu, takže buď vám to vyjde, alebo nie. Milujem majstrovstvá sveta, pretože nikdy neviete, ako to dopadne,“ zhodnotil Peter Sagan.