Rozzúrený Mourinho chcel skočiť na rozhodcu, museli ho držať

Portugalský tréner José Mourinho (59) opäť zúril. Tentoraz ho dopálilo, že rozhodca neodpískal podľa neho jasnú penaltu v 7. kole Serie A. Po necelej hodine zápasu AS Rím proti Atalante musel opustiť lavičku. Od rozhodcu videl červenú kartu a pravdepodobne ho čaká ešte ďalší trest.

Hostí poslal do vedenia v prvom polčase Giorgio Scalvini. Domáci Rím mal šancu vyrovnať stav duelu po necelej hodine hry, kedy sa rútil do šestnástky Nicolo Zaniolo, ktorý sa v súboji s Okolim porúčal k zemi.

Podľa rozhodcu Daniela Chiffiho fauloval útočiaci Zaniolo, a tak rozhodca nariadil rozohranie voľného kopu od bránky Atalanty. Z opakovaných záberov súboj pôsobí sporne, ale na jasný faul obrancu to nevyzerá. S tým však zásadne nesúhlasil Mourinho, podľa ktorého mal AS Rím kopať penaltu.

Portugalčan vtrhol na hraciu plochu a rozhodca ho nekompromisne vylúčil. Museli ho držať jeho asistenti, aby na rozhodcu nezaútočil.

Štadión Olimpico tým dostal do varu, fanúšikovia okamžite začali skandovať Mourinhovo meno a vytvorili dusnú atmosféru. Ani to však AS nepomohlo k zvráteniu priebehu stretnutia a Atalante jediný gól stačil na výhru.